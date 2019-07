Eliana Michelazzo choc, ospite a Miss Sorriso Lazio 2019 annuncia un libro e un film sul caso riguardante Pamela Prati e Mark Caltagirone: ‘Il libro lo stiamo scrivendo, il film è in progetto’

Un libro e un film sul caso Mark Caltagirone e Pamela Prati, lo svela Eliana Michelazzo, ‘Ci sono tante donne che sono state ingannate come me’, aggiunge pure.

Eliana Michelazzo invitata come una star a Miss Sorriso Lazio 2019, sul palco dell’evento annuncia che è in arrivo un libro e un film sul caso riguardante Pamela Prati e l’inesistente Mark Caltagirone, fidanzato ‘fantasma’ della showgirl 60enne. La 39enne lo dice sicura di sé, sottolineando, ancora una volta, come lei stessa sia stata ingannata per ben 10 anni, vittima di Simone Coppi, un profilo ‘fake’, che ha addirittura creduto suo marito ‘virtuale’.

“Il libro lo stiamo scrivendo, il film è in progetto”, svela Eliana Michelazzo, rispondendo alla domanda del conduttore. Lo scandalo del Pamela Prati gate, del resto, ha catalizzato per mesi l’attenzione dei media: tutti si sono messi sulle tracce di Mark Caltagirone, fino a quando la verità non è venuta a galla, compreso il falso affido dei due bambini, Sebastian e Rebecca, quelli che si diceva l’imprenditore stesse crescendo nella sua casa come figli propri.

I clamori intorno a Pamela Prati ancora non si sono spenti del tutto, meglio quindi battere il ferro finché è caldo. Eliana Michelazzo è fiera di annunciare che ci sarà un libro e poi un film sulla storia tra la showgirl e Mark Caltagirone. L’ex agente della sarda, coinvolta in tutta la vicenda insieme a ‘Donna’ Pamela Perricciolo, da cui da tempo ha preso le distanze, sul palco precisa che il progetto in cantiere serve proprio per far capire a tante povere malcapitate, come lei, di non credere nelle favole che i tanti profili ‘fake’ nella Rete promettono. “Ci sono donne che per anni pensano di aver trovato l’amore della loro vita e aspettano, mandano soldi…”, afferma. “Proprio come me”, aggiunge ancora. E quando le si fa notare sono molti quelli che ancora non le credono, precisa: “E’ così, è tutto vero”.

Annamaria Capozzi, Gossip.it