Caterina Balivo sulle Dolomiti con il marito: “Sparisco dai social per un po’”

Caterina Balivo stacca dalla tv e dai social. Almeno per un po’. Lo ha annunciato lei stessa in un post pubblicato su Instagram domenica 30 giugno. Un post molto romantico, con un video che la ritrae insieme al marito, Guido Maria Brera, e accanto la didascalia: “Finalmente a casa. Ci vedremo tra un po’ di giorni sui social”.

La conduttrice campana ha da poco terminato la prima stagione del suo programma pomeridiano di Rai Uno, Vieni da me, ed è andata a godersi un po’ di vacanze insieme al marito e ai loro due figli, Guido Alberto, di 7 anni, e Cora, di un anno e mezzo.

La famiglia Brera è andata sulle Dolomiti, lontano da Roma e dal gossip, per staccare la spina dal mondo dello spettacolo. Di recente Caterina Balivo era anche stata coinvolta suo malgrado in un tira e molla sul Gay Pride di Milano. Prima si era detto che ne sarebbe stata madrina, poi la marcia indietro: “Avevo accettato l’invito degli organizzatori, volevo metterci la faccia. Loro sono stati carini, mi avevano detto di non preoccuparmi delle critiche ma dopo esserci confrontati ho deciso: se molti non mi vogliono, non vado – ha chiarito la conduttrice – . So quale è il mio percorso e il mio pensiero: non ci sto a essere additata, non ho mai discriminato nessuno. Una parte della comunità ha discriminato me”.

Blitzquotidiano.it