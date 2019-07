Angelina Jolie: ecco perché è rimasta single dopo Brad Pitt

Angelina Jolie è rimasta single dopo la separazione da Brad Pitt in questi tre anni: ecco perché non ha mai iniziato una nuova relazione

Una donna dalla vita piena, soddisfatta di sé, che si prende il suo tempo per innamorarsi di nuovo.È questa l’immagine di Angelina Jolie che viene descritta da una fonte riportata dall’Irish Mirror.La fonte ha risposto in un certo senso a una grande domanda: come mai l’attrice non ha avuto relazioni da quando si è separata da Brad Pitt nel 2016, nonostante lui abbia frequentato numerose donne? Secondo la testimonianza, Angelina è impegnata con il lavoro cinematografico e con i figli, non ha tempo per mettersi a cercare un nuovo compagno. In più è editor al Time Magazine e lavora per le Nazioni Unite, pertanto ha davvero poco tempo a disposizione per occuparsi di altro.In passato qualcuno aveva detto che l’artista stesse “struggendosi per Pitt”, ma al momento è stato tutto negato da questa testimonianza. “Angelina è molto soddisfatta in questo momento con il suo lavoro e i suoi figli – ha chiarito la fonte – non esce con nessun e questo è per scelta. È molto felice e non sente che una relazione romantica sia qualcosa di cui ha bisogno nella vita per sentirsi completa e felice”.La fonte ha anche aggiunto che Brad Pitt non c’entra nulla: Angelina Jolie non ha nessun interesse ad avere una relazione romantica, ma tutto potrebbe cambiare da un momento all’altro, sempre che l’attrice incontri la persona giusta e scoppi la scintilla. Si pensa che è proprio in questo modo che Jolie iniziò la sua storia d’amore con Pitt: un incontro veloce e all’ improvviso, che ha comunque creato un rapporto duraturo.

Elisabetta Esposito, ilgiornale.it