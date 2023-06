Famiglie allargate della tv, quella che fa chiacchierare di più resta la Ramazzotti-Hunziker

Storie di famiglie allargate vip ce ne sono tante, una delle più note al pubblico è sicuramente quella Ramazzotti-Hunziker, che si compone anche di tutti i familiari dei rispettivi partner e dei figli avuti sia dal cantante sia dalla showgirl svizzera dopo la fine della loro relazione. Uno di questi partner è Marica Pellegrinelli, legata per molti anni a Eros e con il quale ha avuto due pargoli, Rafaela Maria e Tullio Gabrio.

La modella bergamasca, rimasta single dopo la fine della storia con il cantante romano, ora è di nuovo in compagnia, questa volta del deejay e produttore olandese William Djoko. Proprio quest’ultimo ha compiuto gli anni il 30 maggio e, inaspettatamente, un gesto carino di auguri è arrivato anche da Aurora Ramazzotti, figlia di Eros e Michelle Hunziker. Segno evidente di un’armonia generale di una famiglia che conta molto intrecci, compresi quelli con le figlie che la Hunziker ha avuto con Tomaso Trussardi.

Aurora ha scritto su Instagram semplicemente “Auguri William” accompagnato da una dolce emoji. D’altronde la stessa Aurora Ramazzotti, poco dopo la fine della relazione tra la modella e il padre, aveva affermato: “Marica è la madre dei miei fratelli, è una persona che ha fatto parte della mia crescita, le voglio bene e avrà sempre un posto nella mia vita.”

Il commento della neo-mamma Aurora segue, ovviamente, quello della Pellegrinelli, che ha voluto a Djoko un post sulla sua pagina di Instagram: “Buon Compleanno anima multitalentuosa che mi ha scelta come compagna di vita (famiglia, danza, passioni, sesso e cibo di strada). E per questo mi sento benedetta ogni secondo di aver avuto la fortuna di incontrarti in tutta questa immensità di popoli. Ti amo, ti amiamo”. Commosso ed emozionato, Djoko ha commentato di risposta con: “Amoreeeeee sono l’uomo più fortunato del mondo con voi.”