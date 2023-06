Casa a Prima Vista, Mariana D’Amico: “Il mutuo è un lusso per pochi, l’effetto è il caro affitti”

Mariana D’Amico è uno dei tre agenti immobiliari di Casa a Prima Vista, il nuovo format di Real Time che dallo scorso 8 maggio sta spopolando nella fascia pre serale targata Discovery. Insieme ai colleghi Ida Di Filippo e Gianluca Torre, Mariana D’Amico ha una sfida da portare a termine in ogni puntata: trovare la casa giusta che più si avvicina alle richieste degli acquirenti. Riadattamento del format francese Chasseur d’appart, lo show prevede un primo blocco di puntate registrato a Milano e il suo hinterland, ma in seguito sarà il turno di Roma.

In un momento in cui il tema del caro affitti scatena proteste nelle grandi città, gli italiani sono rimasti letteralmente incollati allo schermo, stregati dal piacere proibito di potersi intrufolare nelle visite degli scaltri agenti immobiliari e spiare, un po’ più da vicino, un mondo a molti inaccessibile. Non a caso già dalla sigla è ricorrente il concetto del “realizzare il sogno”. D’altronde i dati parlano chiaro e non solo gli affitti sono un tasto dolente. Secondo una recente stima del Corriere della Sera comprare casa costa troppo e si prevede che nel 2023 il giro d’affari legato alla vendita immobiliare perderà quasi 18 miliardi di euro.

Per milioni di italiani l’idea di assistere come spettatori alle vostre visite immobiliari ha un fascino irresistibile. Comprare casa oggi è davvero un privilegio per pochi?