Belén e Spinalbanese insieme a Como: De Martino e la Stramare cosa diranno?

Non si placano i gossip intorno a Belén Rodriguez, che in questi giorni è stata avvistata insieme all’ex fidanzato Antonio Spinalbese. La showgirl argentina e l’ex gieffino sono tornati a far parlare a causa di un video diventato virale che li ritrae insieme sul lago di Como. Che i due siano rimasti in buoni rapporti non è un mistero, dalla loro relazione infatti è nata la figlia Luna Marì, un dolce collegamento che li tieni uniti ancora oggi.

La presunta crisi con Stefano de Martino

Seppur i due si siano sempre tenuti in contatto per consentire alla bambina una vita serena, era quasi un anno che nessuno riusciva a vederli o fotografarli insieme. Proprio a causa di ciò, questo video avrebbe scatenato molto scalpore, ma non è l’unico motivo. Sarebbero infatti diverse le voci che vedono la coppia Belén e De Martino nuovamente in crisi, tra litigi quotidiani e incomprensioni.

Il video sarebbe stato girato proprio dalla show girl, che seduta a un tavolo con Spinalbanese e la bambina appare piuttosto serena e divertita, questo quanto si può apprendere dalle sue risate in sottofondo. I due hanno condiviso una relazione breve e intensa, dalla quale è appunto nata la piccola Luna Marì, che ha regalato a Belén la gioia di diventare di nuovo madre dopo il piccolo Santiago, avuto appunto con Stefano De Martino.

Dove sono De Martino e la Stramare?

Grandi assenti a questo pranzo di famiglia sarebbero invece i due compagni attuali. Stefano De Martino, legato sentimentalmente a Belén da anni tra alti e bassi vari e la vincitrice della 80ª edizione del concorso di bellezza Miss Italia, Carolina Stramare, recentemente vista all’opera come concorrente dell’edizione 2023 di Pechino Express (in coppia con Barbara Prezja) Impossibile non domandarsi se i due siano a conoscenza di questo incontro. La modella fino allo scorso anno era legata a Dusan Vlahovic, poi dopo l’uscita dal Grande Fratello dell’ex parrucchiere era cominciato un flirt intimo e tenuto nascosto per molto tempo, fino alla decisione di farsi vedere ufficialmente in pubblico.

L’assenza dei due potrebbe anche dipendere dagli impegni lavorativi. Stefano De Martino è infatti impegnato con la conduzione dell’evento più atteso dell’anno a Napoli, la festa dello scudetto. Al momento non sono pervenute dichiarazioni da nessuna delle parti coinvolte, forse a conferma del fatto che in realtà si tratta solo di un rapporto sereno per consentire alla figlia di vivere entrambi i genitori anche se non condividono più lo stesso tetto.