Le migliori serie TV da vedere a giugno 2022

Winning Time – L’ascesa della dinastia dei Lakers (Sky): dal 2 giugno. Genere: Sport Drama. Trama: la serie racconta il decennio che portò i Los Angeles Lakers a diventare la stella più luminosa del firmamento del basket mondiale

Hammarvik 2 – Amori e altri omicidi (Sky): dal 3 giugno. Genere: Crime. Trama: Johanna Strand continua a portare avanti nuove indagini di omicidio, ma ogni caso prende costantemente nuove e inaspettate svolte, e presto sembra impossibile fidarsi di qualcuno

Run – fuga d’amore (Sky): dal 6 giugno. Genere: Comedy, Romance, Thriller. Trama: Ruby e il suo fidanzato Billy hanno stretto un patto più di 15 anni fa: se uno di loro scriverà “RUN” e l’altro risponderà allo stesso modo, i due lasceranno tutto per intraprendere un viaggio attraverso l’America

The Staircase – Una morte sospetta (Sky): dall’8 giugno. Genere: Crime, Drama. Trama: Michael Peterson, scrittore di gialli, è accusato di aver picchiato sua moglie Kathleen dopo che la donna è stata trovata morta in fondo alle scale della sua casa. Con Colin Firth e Toni Colette

Un amore senza tempo (Sky): dal 13 giugno. Genere: Drama. Trama: la complicata storia d’amore tra Clare e Henry, una coppia il cui matrimonio ha un problema: lui ha una malattia genetica che lo fa viaggiare nel tempo

Il villaggio dei dannati (Sky): dal 17 giugno. Genere: Sci-fi. Trama: Un giorno, nel paesino di Midwich, alcune persone e alcuni animali svengono senza motivo. Per dodici ore nessuno può entrare nel villaggio, poi all’improvviso tutto torna normale. Ma non del tutto. Perché è successo qualcosa di veramente inspiegabile. Ogni donna in età fertile è rimasta incinta

The baby (Sky): dal 17 giugno. Genere: Horror, Comedy. Trama: la 38enne Natasha si ritrova improvvisamente con un bambino che non è suo. Non sa da dove provenga o di chi sia, ma nota che accadono cose terribili a chiunque lo offenda

Agatha Christie – Perché non l’hanno chiesto a Evans? (Sky): dal 25 giugno. Genere: Mistery. Trama: tre episodi per uno dei romanzi più riusciti di Agatha Christie. Bobby Jones e Lady Francese “Frankie” Derwent cercano di risolvere un crimine dopo che Bobby ha scoperto il corpo di un moribondo. La vittima, prima di morire, lancia una misteriosa domanda: Perché non lo hanno chiesto a Evans?

We Own This City – Potere e corruzione (Sky): dal 28 giugno. Genere: Drama. Trama: un reportage che analizza i casi di corruzione nella Gun Trace Task Force del dipartimento di polizia di Baltimora

Kourtney & Kim Take Miami (Peacock): dal 1 giugno. Genere: Reality. Trama: la serie segue le sorelle Kourtney e Kim Kardashian nell’apertura di una seconda sede Dash a Miami Beach, in Florida. Si tratta del primo spin-off di Al passo con le Kardashian

Kourtney & Kim Take New York 2 (Peacock): dal 3 giugno. Genere: Reality. Trama: la serie segue le sorelle Kourtney e Kim Kardashian mentre aprono una boutique Dash a New York

Girls5eva 2 (Peacock): dal 6 giugno. Genere: Musical, Comedy. Trama: la storia delle Girls5eva, un gruppo femminile che ha raggiunto la fama negli anni 2000 ma che è rimasta sulla cresta dell’onda per pochissimo, fino alla tragica morte della leader Ashley a causa di un incidente in piscina

The Real Housewives of New Jersey (Peacock): dal 13 giugno. Genere: Reality. Trama: la serie documenta la vita di un gruppo di donne benestanti che risiedono nel New Jersey

The Real Housewives of New York City (Peacock): dal 14 giugno. Genere: Reality. Trama: la serie documenta la vita di un gruppo di donne benestanti che risiedono a New York

The Real Housewives of Potomac (Peacock): dal 28 giugno. Genere: Reality. Trama: la serie documenta la vita di un gruppo di donne benestanti che risiedono a Potomac

Peaky Blinders 6 (Netflix): dal 10 giugno. Visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick. Genere: Drama, Crime. Trama: sei episodi della sesta e ultima stagione della serie con protagonista Tommy Shelby, interpretato da Cillian Murphy

The Umbrella Academy 3 (Netflix): dal 22 giugno. Visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick. Genere: Fantasy. Trama: mentre i supereroi dell’Umbrella Academy si preparano a salvare il mondo, arriva un nuovo nemico: la Sparrow Academy

La casa di carta: Corea (Netflix): dal 24 giugno. Visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick. Genere: Drama. Trama: un geniale stratega e la sua banda di ladri tentano di mettere a segno un colpo senza precedenti nella penisola coreana

Love, Victor (Disney+): dal 15 giugno. Visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick. Genere: Drama. Trama: gli ultimi otto episodi della serie. Victor e i suoi amici affronteranno l’ultimo anno liceo e poi dovranno definitivamente salutarsi: una nuova vita li aspetta

The Boys 3 (Prime Video): dal 3 giugno. Visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick. Genere: Fantasy. Trama: il gruppo di vigilanti cerca di svelare la verità sui Seven e su Vought, la società multimiliardaria che gestisce i supereroi e che copre tutti i loro sporchi segreti

Fairfax 2 (Prime Video): dal 10 giugno. Visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick. Genere: Comedy, animazione. Trama: la commedia animata segue le disavventure di quattro studenti delle scuole medie che cercano di trovare il loro posto nella cultura del momento

L’estate Nei Tuoi Occhi (Prime Video): dal 17 giugno. Visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick. Genere: Drama. Trama: la storia ruota attorno a un triangolo amoroso che si viene a creare tra una ragazza e due fratelli, sul rapporto fra madri e figli sul potere duraturo delle forti amicizie femminili