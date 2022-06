Karen Casiraghi, fidanzata di Fabio Rovazzi, aggredita per strada

Karen Casiraghi, influencer conosciuta con lo pseudonimo di Karen Kokeshi, ha raccontato nelle scorse ore sui social di essere stata vittima di un’aggressione. “Venti minuti fa mentre tornavo a casa dopo una visita medica, due uomini mi hanno aggredita.Mi hanno lanciato a terra e strappato il telefono dalle mani, lo stavo usando per orientarmi“.

“Ero terrorizzata. Quando sono saliti in macchina non ho guardato la targa, mi stavano fissando e avevo paura che lo notassero e che scendessero di nuovo, stavolta magari per farmi del male“, ha proseguito l’influencer quindi ha poi concluso dicendo: “Non mi era mai successa una cosa simile. Sto ancora tremando“. Karen è conosciuta anche per la sua love story con Fabio Rovazzi. Da tempo si rincorrono voci circa una loro separazione ma al momento non ci sono conferme ufficiali. Le parole dell’influencer su Instagram sono state accompagnate anche da uno scatto, dove si vede la giovane con le ginocchia sanguinanti.