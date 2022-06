«I viaggi del cuore» debutta su Canale 5

Domenica 5 giugno, alle ore 9.00, debutta su Canale 5 «I viaggi del Cuore», il format culturale e spirituale a cura di Don Davide Banzato, che si propone di raggiungere credenti e no, per raccontare bellezze, storia, arte e tradizioni dell’Italia e del mondo, attraverso la visita di santuari e pellegrinaggi.



Le prime due puntate sono dei preziosi reportage dalla Terra Santa: un viaggio sulle orme di Gesù, per ripercorrere in modo inedito i luoghi del Vangelo.

Nel primo appuntamento, le telecamere del programma si recano a Nazareth ed entrano nella luogo dove Maria ha ricevuto l’Annunciazione e nella grotta in cui Gesù è cresciuto insieme a Maria e Giuseppe. Nel secondo – realizzato in collaborazione con il Ministero del Turismo d’Israele – si prosegue verso il Monastero greco ortodosso di Koziba, per ripercorrere lo stesso cammino descritto nel Vangelo di Giovanni, Capitolo 12, quando Gesù decide di andare a Gerusalemme, arrivando fino alla Porta d’Oro, dove entra acclamato dalla folla nel Giorno delle Palme.



Viaggi del cuore prosegue il suo commino verso Lourdes, il santuario più visitato al mondo dopo la Basilica di San Pietro in Vaticano, e a Nostra Signora di Guadalupe.

Riflettori accesi anche sull’attualità, con i militari guidati da Monsignor Santo Marcianò – Ordinario Militare per l’Italia -, in occasione della 62° edizione del Pellegrinaggio Militare internazionale dedicato al tema della Pace.

E ancora, in Spagna, alla scoperta di Saragozza, per documentare la storia di San Giacomo Apostolo, che qui ebbe un’apparizione della Madonna; un’occasione speciale per poter ammirare il Santuario di Nostra Signora di Pilar e altre meraviglie di una città unica al mondo.



Chiara Amirante, fondatrice di Nuovi Orizzonti, è presente in ogni puntata, con i giornalisti e scrittori di Famiglia Cristiana, per affrontare vari temi di attualità. Confermata, inoltre, la partecipazione di Missioni Don Bosco, per dare conto della situazione di diversi paesi, nei vari continenti, in cui i Salesiani operano da sempre in prima linea, in particolare adesso, in Ucraina.



«I viaggi del Cuore» è ideato e prodotto da Elio Angelo Bonsignore per Me Production, con produzione esecutiva Mediaset a cura di Consuelo Bonifati. Il programma gode del patrocinio della Santa Sede, con il Dicastero per la Promozione della Nuova Evangelizzazione.