Conto alla rovescia per “Lightyear – La vera storia di Buzz”, il nuovo film Disney e Pixar

In esclusiva a Tgcom24 un video che mostra l’addestramento per affrontare lo spazio del leggendario Space Ranger e dei suoi compagni

“Lightyear – La vera storia di Buzz“, il lungometraggio originale Disney e Pixar che segue il leggendario Space Ranger in un’avventura intergalattica, arriverà il 15 giugno nelle sale italiane. La nuova avventura d’azione racconta le origini di Buzz Lightyear, l’eroe che ha ispirato il giocattolo di “Toy Story“. Il film è diretto da Angus MacLane, regista vincitore dell’Annie Award e animatore veterano di Pixar che ha codiretto “Alla Ricerca di Dory” del 2016, ed è prodotto da Galyn Susman. In esclusiva a Tgcom24 un video che mostra “l’addestramento” per affrontare lo spazio dello Space Ranger e dei suoi compagni d’avventura.

Il lungometraggio racconta le origini di Buzz Lightyear e segue le sue avventure dopo essere rimasto bloccato su un pianeta ostile a 4,2 milioni di anni luce dalla Terra insieme al suo comandante e al loro equipaggio. Mentre Buzz cerca di trovare un modo per tornare a casa attraverso il tempo e lo spazio, si uniscono a lui un gruppo di ambiziose reclute e il suo irresistibile gatto robot di compagnia, Sox. L’arrivo di Zurg, una presenza imponente con un esercito di robot spietati e un fine misterioso, complica le cose e mette a rischio la missione.



Nella versione italiana del film, prestano le proprie voci Alberto Malanchino, Ludovico Tersigni (in foto) ed Esther Elisha che interpretano rispettivamente lo Space Ranger Buzz Lightyear; Sox, il suo gatto robot di compagnia; e Alisha Hawthorne, la sua comandante e migliore amica.



Per celebrare l’uscita in Italia di “Lightyear – La vera storia di Buzz” Disney e Pixar ha scelto un partner d’eccezione: la Scuderia Ferrari, che domenica 29 maggio, in occasione del Gran Premio di Monte Carlo, ha gareggiato con il logo del film sulle monoposto, sul casco e sulle tute dei piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz. Proprio loro, interpreteranno un cameo rispettivamente nella versione italiana e nella versione spagnola della pellicola d’animazione.