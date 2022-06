Billie Eilish, è finita con Matthew Tyler Vorce

Stando a quanto riportato da PageSix, Matthew Tyler Vorce avrebbe dichiarato tramite il suo profilo Instagram: “Le relazioni finiscono. È così semplice. Creare pettegolezzi e bugie su internet è pericoloso”

BILLIE EILISH E MATTHEW TYLER VORCE, LE DICHIARAZIONI DELL’ATTORE

Stando a quanto riportato dal magazine e da alcune dichiarazioni rilasciate dall’attore sul suo profilo Instagram, i due artisti avrebbero deciso di mettere fine alla loro relazione.

Matthew Tyler Vorce avrebbe poi smentito le voci riguardanti un presunto tradimento: “Nessuno ha tradito nessuno”.

L’attore avrebbe poi aggiunto: “Le relazioni finiscono. È così semplice. Creare pettegolezzi e bugie su internet è pericoloso”.

La notizia ha subito ottenuto grande attenzione mediatica, al momento la cantante non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito.

Billie Eilish è reduce dalla vittoria alla novantaquattresima edizione degli Academy Awards dove ha trionfato nella categoria Miglior canzone originale con No Time To Die.

Inoltre, il suo ultimo album Happier Than Ever ha ottenuto ben due nomination ai Grammy Awards, tra i singoli più amati del disco My Future e Therefore I Am.