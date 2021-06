Emma Marrone, il primo singolo con «mamma rock» Loredana Bertè

La cantante salentina ha annunciato via Instagram la prima, vera collaborazione con la storica voce del rock italiano. «Che sogno incredibile, non è il classico pezzo estivo. Questa canzone, per me, è un pezzo di storia, la mia», ha scritto online

Una collaborazione inedita, da rivelarsi in estate. Emma Marrone, legata a Loredana Bertè da un rapporto tanto forte da aver reso le due madre e figlia putative, ha annunciato via Instagram il primo, vero featuring con la voce del rock italiano. «Questo non è il classico pezzo estivo», ha scritto online la cantante salentina, «Questa canzone per me è un pezzo di storia, la mia. Sono onorata e orgogliosa di sganciare questo missile insieme alla mia mamma rock». Che, da parte sua, ha ribadito: «Dopo tanti anni, per la prima volta, una collaborazione su un inedito con la bimba rock».

Emma Marrone e Loredana Bertè hanno pubblicato una foto, incapace di preannunciare le sonorità del brano, Che sogno incredibile. Il pezzo, disponibile dal 4 giugno, dovrebbe, però, accompagnare l’ex volto di Amici verso una fase più intima della propria carriera. Fase suggellata (anche) dalla pubblicazione, in estate, di un primo best of.

