Adriana Volpe al posto di Federica Panicucci a Mattino Cinque? L’indiscrezione scuote Mediaset

La prossima stagione televisiva sembra essere pronta a rimescolare completamente le carte in tavola. Pare infatti che Mediaset, oltre a voler affidare un programma a Lorella Cuccarini, sia pronta a dare spazio a nuovi volti nel suo palinsesto. In particolare, se è ormai data per certa la presenza di Elisa Isoardi ed Enrico Papi su Canale 5, pare che anche Adriana Volpe sia sempre più vicina alla rete del Biscione. La conduttrice, ex volto storico della Rai, potrebbe infatti passare a Mediaset in veste di opinionista del Grande Fratello Vip 6, dopo che Antonella Elia non è stata riconfermata. Ma non solo. Stando alle ultime voci, infatti, l’ex gieffina potrebbe prendere il posto di Federica Panicucci a Mattino Cinque. Ecco dunque cosa è trapelato.

Adriana Volpe condurrà Mattino Cinque al posto di Federica Panicucci? Ecco la verità

Gli ascolti non proprio incoraggianti di Ogni Mattina danno ormai per sicura la chiusura del format, in onda su TV8. Fortunatamente per Adriana Volpe, pare che la conduttrice abbia già stretto accordi con Mediaset. Voci di corridoio affermano che la celebrità abbia siglato un contratto della durata di due anni con l’azienda, per cui la sua presenza nella rete del Biscione è ormai quasi certa. La 48enne dovrebbe infatti accomodarsi sulla stessa sedia che, nel corso della quinta edizione del Grande Fratello Vip, è stata occupata da Antonella Elia. Proprio lei, infatti, potrebbe essere la nuova opinionista del reality, condotto per la terza stagione di seguito da Alfonso Signorini.

Le belle notizie, per Adriana Volpe, non sono finite qui. Pare infatti che Mediaset abbia scelto di puntare molto sulla conduttrice per la prossima stagione televisiva, motivo per il quale stia pensando di affidarle anche la conduzione di Mattino Cinque. A riportare l’indiscrezione è stato il settimanale NuovoTv. La rivista ha infatti parlato di un passaggio del testimone tra Federica Panicucci e l’ex conduttrice della Rai, nel weekend, per un’ipotetica versione estesa del noto format in onda sabato e domenica. Si tratta ancora di supposizioni, che potranno trovare conferma – o essere smentite – con la presentazione dei palinsesti Mediaset 2021/2022

velvetgossip.it