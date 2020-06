Reunion virtuale del cast de “Il Signore degli Anelli” tra aneddoti e scene iconiche

I protagonisti della saga hanno dialogato in streaming nel nuovo episodio di “Reunited Apart” di Josh Gad

Dopo “I Goonies” e “Ritorno al Futuro” è stata la volta anche della reunion virtuale de “Il Signore degli Anelli”. Josh Gad ha diffuso il nuovo episodio di “Reunited Apart”, il suo show che si svolge da remoto ideato dalla star della Disney con lo scopo di raccogliere fondi a favore del Center for Disaster Philanthropy. Erano presenti praticamente tutti i protagonisti della saga ispirata alle pagine di J. R. R. Tolkien e diretta da Peter Jackson. Oltre allo stesso regista si sono collegati Sean Astin (Sam), Ian McKellen (Gandalf), Elijah Wood (Frodo), Orlando Bloom (Legolas), Billy Boyd (Pipino), Viggo Mortensen (Aragorn), Andy Serkis (Gollum), Sean Bean (Boromir), Karl Urban (Éomer), Miranda Otto (Éowyn), John Rhys-Davies (Gimli), Liv Tyler (Arwen).

Dal video, quello che ha stupito tutti è senza dubbio il fatto che l’alchimia che si era creata sul set sia rimasta praticamente invariata. Fra aneddoti, battute, scherzi e ricordi, i membri del cast si sono cimentati nella rilettura di alcune scene ormai cult (Liv Tyler ha recitato a memoria passaggi in elfico), e anche svariati oggetti di scena che hanno portato nelle rispettive abitazioni. I protagonisti hanno anche mostrato il tatuaggio che si sono fatti all’epoca durante le riprese con Ian McKellen che ha ammesso che quando lo legge a testa in giù gli sembra ci sia scritto “Gucci”.

Peter Jackson ha parlato della famosa frase di Boromir (Sean Bean), diventata un meme, “One does not simply walk into Mordor”: “L’intero discorso che Sean doveva fare al Consiglio di Elrond fu scritto la sera prima delle riprese della scena.” Dato che l’attore ebbe il testo il mattino prima delle riprese si lo fece incollare una stampa con lo scotch sul ginocchio.

Il regista ha rivelato anche particolari sul coinvolgimento di Viggo Mortensen che venne ingaggiato all’ultimo momento, dato che con un altro attore ma non stava funzionando: “Viggo non è uno che prende decisioni rapidamente. Se gli chiedi che ore sono, ti risponderà un paio di giorni dopo”, ha raccontato Jackson. Fortunatamente il figlio dell’attore era un grandissimo fan di Tolkien e lo convinse.

“Il Signore degli anelli” è un delle saghe cinematografiche più celebri e amate di tutti i tempi. Per questo Amazon sta puntando moltissimo sulla serie tv dedicata al mondo della Terra di Mezzo. L’emergenza coronavirus ha rallentato i lavori della produzione di un progetto di dimensioni enormi, con un costo totale di più di un miliardo di dollari. Grande attesa per la prima stagione, che condurrà il pubblico del piccolo schermo nel cuore della Seconda Era della Terra di Mezzo: verranno narrati gli eventi del periodo nel quale Sauron creò l’anello del potere.

TgCom24