Dal 4 giugno è on line il “Lucido’s Family festival”

Sarà on line, causa le restrizioni per il Covid-19, sulle pagine Facebook delle Lucidosottile e sul canale Youtube della compagnia teatrale di Cagliari, l’edizione 2020 del ‘Lucido’s Family Festival’, in programma dal 4 al 7 luglio prossimo: quattro giorni di spettacoli, dibattiti, presentazioni di libri e letture, caratterizzati quest’anno dal gelmellaggio coi festival ‘In Scena!’ di New York e ‘On Stage’ di Roma. Fra gli ospiti la scrittrice Dacia Maraini, Giorgio Zanchini, Luisella Seveso, la Compagnia Teatro dallarmadio e gli attori di Batisfera Teatro. Il tema della rassegna organizzata dalle LucidoSottile, che l’hanno presentata stamane in una videoconferenza stampa sarà ‘Donne galattiche’, persone che ogni giorno superano i confini imposti loro dalla società. Con la direzione artistica di Tiziana Troja e Michela Sale Musio e in collaborazione con l’associazione Giulia Giornaliste, il festival proporrà, tra gli altri, gli spettacoli ‘Hedy! The Life & Inventions of Hedy Lamarr’ con Heather Massie e ‘Dirty Paki Lingerie’ con Aizzah Fatima, sulla condizione delle donne mussulmane negli Usa.

“La pandemia ci ha costretto a cambiare i piani, ma abbiamo voluto ugualmente rispettare l’appuntamento con il nostro pubblico”, hanno spiegato Troja e Sale Musio, “cui proponiamo un cartellone con una modalità differente, ma non meno avvincente, e che coinvolgerà artisti, studiosi e ospiti da diverse parti del mondo”. In cartellone anche ‘Un cottage tutto per sé’ di e con Natalia Magni, ‘Concerto in una stanza’ di Fabio Marceddu e con Antonello Murgia e Cristiana Cocco, e ‘Vere e sacrosante’ con Tiziana Troja e Michela Sale Musio, che chiuderà la rassegna. Il festival offrirà anchele letture dei corti teatrali vincitori della KIT International Playwright Women in Comedy a cura della compagnia Batisfera, l’interpretazione di Monica Nappo di un testo di Ursula K. Le Guin, un incontro con la giornalista Dina Lauricella sulle donne della ‘Ndrangheta, la presentazione dell’ultimo romanzo della scrittrice Manuela Caracciolo, un approfondimento sull’endometriosi con l’attivista Vania Mento, un dialogo con la militante dei diritti civili Camilla Seibezzi sul rapporto tra gender e famiglia, e un dibattito sul rapporto tra produzioni culturali e mondo digitale con il giornalista e saggista Giorgio Zanchini, il regista veneziano Mattia Berto, e la direttrice artistica del festival ‘In scena!’ di New York Laura Caparrotti.