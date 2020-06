Lorella Boccia e Niccolò Presta di nuovo “sposi”: la sorpresa dopo un anno

Lorella Boccia e la sorpresa al marito Niccolò Presta dopo un anno dal matrimonio: primo anniversario per la coppia

Lorella Boccia e il marito Niccolò Presta si sono sposati esattamente un anno fa. Oggi quindi è il loro primo anniversario e la ballerina ha voluto ricordare quel giorno che rimarrà per sempre impresso nei loro ricordi e nei loro cuori. Lorella ha avuto un’idea decisamente originale per festeggiare il primo anniversario di matrimonio, ma ha voluto includere anche un momento molto intenso e sentito nel loro festeggiamento.



La ballerina di Amici e conduttrice del daytime del talent show ha pubblicato una serie di Instagram stories in cui ha raccontato cosa ha preparato per il primo anniversario con Niccolò Presta. E così Lorella ha iniziato a raccontare di aver indossato di nuovo il suo vestito da sposa per fare una sorpresa al marito, all’oscuro di tutto. Niccolò è stato invitato a fare lo stesso, ovvero indossare di nuovo l’abito da sposo, e poi è stato bendato. Una macchina lo ha portato nel luogo indicato da Lorella, un posto molto speciale come lei stessa ha scritto su Instagram. Dai gesti che hanno compiuto, questo posto sembrerebbe essere la tomba della mamma di Niccolò Presta, o comunque un luogo legato alla donna, che è scomparsa anni fa. Un gesto davvero speciale quello di Lorella, che poi ha scritto una bellissima dedica d’amore al marito.

Queste le parole della ballerina: “Stamattina ho indossato il mio abito da sposa, esattamente dopo un anno. Ero ferma e fissavo quella macchia di vino. Ricordo quell’istante come fosse ieri. Le immagini sembrano scolpite nel mio cuore così come ogni giorno vissuto con te amore mio”. Poi ha proseguito: “Come una folle ti ho costretto ad indossare il tuo abito e ti ho portato nel tuo posto speciale. Non so descrivere i miei sentimenti. Quello che so è che il mio cuore esplode quando ci sei tu. Buon anniversario amore mio”.





Ilaria Columpsi, Gossipetv.com