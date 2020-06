Giuseppe Zeno papà bis, Margareth Madè è incinta: “4 è il numero perfetto”

Lieto annuncio per una delle coppie più belle dello spettacolo italiano: gli attori Giuseppe Zeno e Margareth Madè diventeranno genitori per la seconda volta, a quattro anni dal matrimonio e a tre dalla nascita della primogenita Angelica. L’attrice lanciata da Baaria è già incinta al settimo mese.

Innegabilmente una delle coppie più belle dello spettacolo italiano, Giuseppe Zeno e Margareth Madè diventeranno genitori per la seconda volta. Lo annunciano loro stessi dai rispettivi profili social, con una foto che mostra l’attrice musa di Tornatore con il pancione allo stato avanzato: la Madè è già incinta al settimo mese e dunque non manca molto al parto. “Dicono che il 3 sia il numero perfetto. Nulla da ridire per carità! Ma vuoi mettere il numero 4 in certe occasioni?”, scrive Zeno, entusiasta.

Il secondo bebè (non hanno specificato se sarà un maschietto o una femminuccia) arriva a quattro anni dal matrimonio e a tre dalla nascita della primogenita Angelica. Zeno e la Madè risultano legati ufficialmente dal giugno del 2015: i due si sono sposati con una cerimonia romantica e molto intima, celebrata in gran segreto a Ortigia (Siracusa) il 20 agosto 2016. Angelica è nata l’8 novembre 2017.

Sembra che l’amore tra i due sia sbocciato grazie alla settima arte. “Sono rimasto folgorato fin da quando l’ho vista la prima volta al cinema, in Baaria”, raccontò Zeno spiegando che era stato il film di Giuseppe Tornatore del 2008 a instillare in lui la prima scintilla. Poi, si conobbero a casa di un amico comune. In un’altra occasione lodò i pregi della moglie: “Ha una genuinità, una verità, difficile da trovare in genere nelle donne di oggi”. Di recente, l’attore ha recitato nelle fiction “Mentre ero via”, “Imma Tataranni – Sostituto procuratore” e “Come una madre”, mentre lei è apparsa nel videoclip di “Torneremo ancora” di Franco Battiato.

FanPage