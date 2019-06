Stasera andrà in onda, su Rai Storia, il film “Rocco e i suoi fratelli”

Rimasta vedova, Rosaria Parondi decide di trasferirsi dalla Lucania a Milano, dove già vive il suo primogenito, portando con sé gli altri quattro figli. Il brusco salto dal mondo contadino di un tempo alla nuova dimensione metropolitana sarà deflagrante per l’intero nucleo famigliare. Tratto da i racconti de “Il Ponte della Ghisolfa” di Giovanni Testori, il film di Luchino Visconti del 1960 “Rocco e i suoi fratelli” – in onda alle ore 21.10 su Rai Storia per “Binario Cinema” – si aggiudicò il Gran Premio della Giuria alla Mostra del Cinema di Venezia, il David di Donatello per il produttore e tre Nastri d’Argento per regia, sceneggiatura e fotografia, firmata da Giuseppe Rotunno. Le musiche sono di Nino Rota e tra gli interpreti principali figurano Alain Delon, Renato Salvatori, Annie Girardot, Paolo Stoppa, Claudia Cardinale e Corrado Pani.