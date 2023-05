Marco Borriello: “Belen? La più importante. Ma ora sogno un figlio”

Marco Borriello è un ex calciatore, bello, affascinante e da sempre considerato un tombeur de femmes. Vive tra l’Italia e Ibiza, dove è nel board dell’Ibiza Calcio. Il suo grande amore è stato Belen Rodriguez (“La relazione più importante della mia vita, è durata quattro anni e mezzo” racconta), ma dei calciatori dice al Corriere della Sera: “Si sposano giovanissimi e poi partono i tradimenti”.

Quando si è messo con Belen, Marco Borriello era giovanissimo: “E’ stata una storia d’amore acerba, immatura, fra due ragazzi. Se ci incontriamo a Milano la abbraccio, è una ragazza solare e divertente”. Poi l’ex calciatore ha vissuto grandi passioni, ma nessuna duratura. Ma non se ne fa certo un cruccio: “Penso più a conquiste immobiliari e finanziarie che a quelle sentimentali”.

Non ha una compagna, ma sta bene con se stesso “Tutte le mattine mi alzo, mi guardo allo specchio e mi dico ‘ti amo’ – racconta Marco Borriello – Ho avuto storie in passato ma ho scelto me e ho fatto bene. Quando ho voglia e l’occasione mi vivo l’emozione. In futuro vorrei lasciare il mio dna, un figlio è importante”.

I calciatori mettono su famiglia presto, lui no Marco Borriello al Corriere della Sera racconta come sia una mosca bianca rispetto ai colleghi del pallone: “I calciatori si sposano giovanissimi e poi partono i tradimenti. Scoppiano tutti, restano i figli che sono la cosa più bella. Sarò anche egoista ma resto coerente con la vita che voglio avere”.

Vive da girovago ma nel grande lusso Marco Borriello ha una villa sul mare a Ibiza, ma adora viaggiare. “Per stare bene non ho bisogno di lussi sfrenati, però devo avere la possibilità di fare sport, vedere gli amici, andare in un bel ristorante, essere nella natura. Poi se c’è l’opportunità di godere di un po’ di cultura è il massimo” dice.

Nella sua carriera ha guadagnato 30 milioni Marco Borriello ha cambiato 15 spogliatoi. “A 18 anni prendevo 2000 euro al mese, poi certo dopo molto di più. Credo di aver guadagnato 30 milioni. Non mi sono fatto mancare niente, ho avuto una vita costosa e dispendiosa ma sono riuscito a salvare il patrimonio” racconta con il pensiero a un grande investimento. “Un terreno di molte migliaia di metri quadri a Ibiza dove coltivare l’orto e piantare un vigneto, con le gallinelle e i cavalli” spiega. Magari non da solo.