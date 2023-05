Le spese “pazze” delle vip nel mirino degli hater

“Più amore e meno odio” scrive Giulia De Lellis. Di recente l’influencer è finita nel mirino degli hater per le spese sostenute per il suo costoso trattamento antiacne. Anche Caterina Balivo è stata attaccata per aver detto che un paio di zoccoli di legno valgono tutte le 150 euro pagate. Ma non sono le sole. Ne sa qualcosa Chiara Ferragni con la sua cotoletta “preziosa”. E poi ci sono gli odiatori che attaccano per altri motivi Melissa Satta accusata di “distrarre” Matteo Berrettini e Elena Santarelli criticata perché non posta le foto dei figli.

La Balivo puntualizza: “W l’artigianato” Caterina Balivo mostra i suoi sandali di legno fatti a mano e comprati in Toscana. Dice anche il prezzo scatenando i commenti di chi la segue. Ma la conduttrice tv risponde a tono: “Volevo parlare con chi mi ha scritto in privato dicendo: ‘Ah, 150 euro gli zoccoli, come se costassero poco!’”. “Chiariamo una cosa: 150 euro sono soldi. Sono pochi rispetto agli zoccoli firmati che vanno tantissimo questa estate. I prezzi infatti salgono dai 500 euro in su. Ma, a mio avviso, non sono così tanti se pensate a una cosa: sono stati fatti a mano da un signore italiano, se non sbaglio la sua è la terza generazione di ciabattini. Mi ha fatto provare la suola, ho scelto il pellame, con le sue mani ha inchiodato lo zoccolo, ha messo la fibbia, li ha rifiniti…”. E poi ne approfitta per sponsorizzare l’hand made: “Se in questo momento della nostra vita non capiamo che l’artigianalità e tutto ciò che è ‘made in Italy’ va supportato, sponsorizzato, sottolineato, allora ragazzi non ci siamo. Io vi consiglio di comprare meno cose low cost, ma una cosa fatta bene italiana, prima di cominciare a scrivere contro qualcosa che, secondo voi, è uno spreco”.

Anche la De Lellis non le manda a dire Giulia De Lellis ha postato il trattamento antiacne che sta seguendo ed è stata inondata dai commenti. Ma l’influencer rispedisce tutto al mittente e chiarisce: “Sto facendo un trattamento al viso. Vedete la mia pelle così provata perché tanti aghi la perforano creando micro ferite. Sto cercando di rimuovere vecchie cicatrici di una forte acne avute per via di una malattia che ho all’apparato riproduttivo. L’ho detto tante volte, ma a quanto pare alcuni non lo sanno o forse non vogliono capire o preferiscono infierire”. Poi contrattacca gli hater: “Queste persone non sanno cosa sia la gentilezza, forse non è di casa dalle vostre parti e questo lo comprendo, ma informatevi prima di parlare come bestie”.

La cotoletta “preziosa” della Ferragni Chiara Ferragni non ha badato a spese durante il suo ultimo soggiorno a Dubai. Lei ha mostrato tutto ai follower e loro le hanno fatto i conti in tasca. E’ bastato postare la foto di un menù per trarre subito le conclusioni. Una cotoletta le è costata più del previsto, ma gli hater non glielo perdonano e criticano sui social.

Non solo le spese pazze nel mirino In questi giorni non sono solo le spese pazze dei vip a finire nel mirino degli hater. Elena Santarelli è accusata di pensare poco ai figli solo perché non posta mai le loro foto. Lei ha risposto a tono: “A tutte le professoresse che dicono che non sto con i mie figli, i miei figli anche ieri erano con me… Non sono obbligata a fare lo show con i miei figli, pensate ai vostri”. Melissa Satta invece è bersagliata dagli odiatori da quando sta con Matteo Berrettini. Il suo fidanzamento è coinciso con un periodo no della carriera del tennista e la ex velina è stata ingiustamente accusata di essere una distrazione per lo sportivo. Non è bastato che lui la difendesse a spada tratta, lei ha dovuto intervenire sui social accusando di sessismo e bullismo chi la tratta così E poi ha ribadito il concetto pure in tv. Basterà?