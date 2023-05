Kate Middleton con la borsa griffata, bimbo gliela ruba e la lecca

Sempre sorridente. Kate Middleton (che festeggia 12 anni di matrimonio con il principe William) ride anche quando in visita nel Galles un bimbo le ruba la borsetta griffata da quasi 800 euro e la porta alla bocca. La madre, tra i sudditi accorsi per strada per salutare i reali arrivati all’Aberfan Memorial Garden, cerca di sottrarla al figlio, che non molla la presa e tenta di “mangiare” l’accessorio della principessa. Poi Kate ne torna in possesso tra il divertimento di tutti.

Il piccolo furto della borsetta Kate Middleton si trovava nel Galles per il tour con il principe William quando è stata protagonista di un siparietto divertente e inaspettato. Si è avvicinata per salutare la folla che si era radunata a bordo strada quando un bimbo, in braccio alla madre, le ha sottratto la borsetta, un accessorio griffato in pendant con il suo look. Il monello non solo non ha mollato la presa tanto in fretta, ma ha cercato di mettersi in bocca la preziosa borsa della principessa tra il divertimento generale.

Durante la visita al giardino commemorativo Kate Middleton si è intrattenuta con i sudditi prestando attenzione a tutti, anche al piccolo furfante. La madre del bambino ha insistito perché il piccolo lasciasse l’oggetto alla principessa, ma lui ha mollato la presa solo quando la Middleton si è voltata. Il siparietto ha provocato una bella risata da parte della moglie del principe William.

La madre del bimbo intervistata in tv Kate Middleton adora i bambini e spesso si intrattiene con loro durante i suoi tour. La madre del piccolo che le ha sottratto la borsetta è stata intervista in tv e ha detto che la principessa l’ha fatta sentire a suo agio nonostante il piccolo imprevisto e più che un confronto tra reali e sudditi, le è sembrato un incontro tra mamme.

12 anni di matrimonio con William Kate Middleton e il principe William il 29 aprile festeggiano 12 anni di matrimonio. Per l’occasione la coppia reale ha postato una foto che li ritrae allegri e scanzonati in bicicletta uno accanto all’altra, abbracciati e felici. La foto è accompagnata dalla scritta: “12 anni” e un cuoricino rosso. Come non ricordarsi delle nozze in pompa magna di Kate e William? Guarda le foto del 2011.