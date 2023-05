Ilary Blasi a Marrakech con Bastian Muller, in piscina tutta nuda

Ilary Blasi a Marrakech insieme a Bastian Muller.

La conduttrice tv ha festeggiato il suo 42esimo compleanno con una romantica cena lussuosa organizzata dal compagno. Poi in hotel ha incontrato per caso l’amico e collega Nicola Savino con cui ha registrato un siparietto video divertente in cui scherzano sulla location da sogno. Infine dopo un giro di coppia per i mercati locali, la Blasi si è rilassata in piscina, completamente nuda.