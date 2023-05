Il principe Harry e Meghan Markle innamorati e complici alla partita di basket

I Duchi di Sussex allo stadio a Los Angeles mostrano tutta la loro felicità sul maxi schermo davanti a 20mila spettatori, alla faccia delle voci di crisi.

Il principe Harry e Meghan Markle non apparivano in coppia in pubblico da tempo, tanto che si vociferava anche di una crisi in corso tra loro. Ma alla Crypto.com Arena di Los Angeles, dove hanno assistito alla partita di basket dei Lakers contro i Grizzlies hanno spazzato via le chiacchiere mostrandosi felici e innamorati. I loro scherzi d’amore sono stati ripresi dalla kiss cam e apparsi sul maxi-schermo davanti a 20mila tifosi, prima di finire sui social e fare il giro del mondo. La Duchessa di Sussex è anche comparsa anche a una conferenza dell’amico fotografo Misan Harriman, sfoggiando un look inedito.

Quando la kiss cam ha inquadrato il principe Harry e Meghan Markel sugli spalti, lui ha provato a baciare sua moglie come vuole la tradizione. Lei ride e lo ferma mettendogli una mano intorno al braccio, poco propensa a lanciarsi in effusioni in pubblico ma dimostrando lo stesso complicità. Tra loro si era vociferato di una crisi in corso dopo l’uscita di Spare, si era parlato di liti accese e rumor volevano la Duchessa su tutte le furie con il marito, colpevole seconde lei dell’allontanamento della coppia dai salotti buoni di Hollywood.

Nelle stesse ore Meghan Markle ha anche partecipato alla videoconferenza del fotografo Misan Harriman, a cui è legata da una bella amicizia. “Conosco il suo talento di persona, dal momento che ha immortalato tanti momenti significativi per la mia famiglia”, ha detto riferendosi al fatto che l’artista è autore della foto con cui i Duchi di Sussex hanno annunciato l’attesa della seconda figlia e anche del primo ritratto di Lilibet. Per l’occasione la Markle ha sfoggiato un look inedito, con capelli più chiari e liscissimi e riga al centro. La moglie del principe Harry è anche apparsa dimagrita, e in molti hanno malignato sulla possibilità che abbia fatto ricorso alla chirurgia estetica.