Film stasera in TV da non perdere martedì 2 maggio 2023

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 2 maggio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

FILM DI AZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

John Wick 3 – Parabellum, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Terzo capitolo della saga di John Wick, con uno scatenato Keanu Reeves. Wick ha un’ora per fuggire da New York dopo aver ucciso un gangster.

State of play, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Ben Affleck, Russell Crowe e Rachel McAdams in un thriller d’azione. Un giornalista indaga sulla morte di una donna, assistente personale di un deputato.

Need for Speed, ore 21:15 su Sky Cinema 4K

Aaron Paul protagonista del film tratto dalla famosa serie di videogiochi.

FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

Vento di passioni, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Brad Pitt e Anthony Hopkins in un film intenso ambientato nell’America della Grande Guerra.

Infinite Storm, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Naomi Watts in un survival drama tratto da una storia vera. Una scalatrice cerca di sopravvivere durante una tormenta.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

Benvenuto presidente, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Claudio Bisio in una commedia in cui un uomo, per caso, diventa Presidente del Consiglio.

Yes Man, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Jim Carrey in una commedia in cui un uomo decide di dire sì a tutte le cose della vita, tra disastri e avventure.

Il principe di Roma, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Commedia con Marco Giallini. Un avido uomo d’affari riceve la visita di illustri fantasmi.

Il capo perfetto, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Javier Bardem in una dark comedy. Il padrone di un’azienda si dimostra disposto a tutto pur di vincere un importante premio.

FILM ROMANTICO DA VEDERE STASERA IN TV

Masquerade – Ladri d’amore, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Thriller romantico francese in cui un ex ballerino mantenuto da una diva studia un piano per derubarla con una giovane truffatrice.

FILM FANTASY DA VEDERE STASERA IN TV

Hook – Capitan Uncino, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Steven Spielberg dirige Robin Williams e Dustin Hoffman in questa versione cinematografica della storia di Peter Pan.

FILM HORROR DA VEDERE STASERA IN TV

Isabelle – L’ultima evocazione, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Adam Brody in un horror. La vita di una coppia in dolce attesa viene sconvolta dalla vicina di casa.

I PROGRAMMI IN CHIARO

Imma Tataranni – Sostituto procuratore, ore 21:25 su Rai 1

Nuova stagione della serie televisiva con Valentina Scalera, Massimiliano Gallo e Carlo Buccirosso.

Dalla strada al palco, ore 21:20 su Rai 2

Nuovo talent show che offre la possibilità agli artisti di strada di esibirsi in televisione.

#cartabianca, ore 21:20 su Rai 3

Contenitore d’attualità con Bianca Berlinguer alla conduzione. Si parla di politica e temi sociali.

Fuori dal coro, ore 21:20 su Rete 4

Format di attualità condotto da Mario Giordano nel quale si analizzano i temi principali del Paese.

L’Isola dei Famosi, ore 21:20 su Canale 5

Ilary Blasi conduce l’ennesima edizione del format che porta dei vip a vivere su un’isola deserta.

Le Iene Show, ore 21:18 su Italia 1

Altro appuntamento di prima serata con i servizi di satira, cronaca e attualità della redazione de Le Iene.

Di Martedì, ore 21:15 su La 7

Giovanni Floris alla conduzione di questo talk politico, nel quale viene trattata l’attualità della situazione italiana.

Quattro matrimoni, ore 21:30 su TV8

Format tv in cui quattro spose vengono messe l’una contro l’altra nel giorno del matrimonio.

Presa mortale, ore 21:25 su Nove

John Cena nel suo primo film. Un reduce dell’Iraq deve sfidare i criminali che hanno rapito sua moglie.