Cristian Totti, la festa per i 18 anni della fidanzata tra karaoke e fuochi

Cristian Totti era l’ospite d’onore alla festa per il 18esimo compleanno di Melissa Monti, con cui fa coppia da circa un anno. Un party glamour per celebrare il raggiungimento della maggiore età dell’attrice, con tanti amici che si sono scatenati tra balli e karaoke e, per concludere la serata, lo spettacolo dei fuochi d’artificio. All’evento ha partecipato anche Chanel Totti, che ha postato alcune foto e ha mandato un messaggio dolcissimo alla fidanzata di suo fratello.

“Sei la più bella”, ha scritto sui social Chanel Totti condividendo alcune immagini del party di Melissa Monti. E in effetti la festeggiata è bellissima, con un sontuoso abito verde che gioca con piume e trasparenze e che le lascia la schiena scoperta. Cristian Totti è pazzo di lei e al taglio della torta, con i fuochi d’artificio sullo sfondo, i due si scambiano un bacio dolce e appassionato. Poi, dopo le candeline di rito, tutti in pista a scatenarsi con il karaoke.

Cristian Totti riservato come papà Cristian Totti e Melissa Monti fanno coppia da circa un anno. Sui social si mostrano a piccole dosi, condividendo di tanto in tanto un post o una storia. Una riservatezza che il 17enne ha ereditato sicuramente da papà Francesco Totti. Anche l’ex calciatore, infatti, con la sua nuova compagna Noemi Bocchi si è mostrato raramente su Instagram, preferendo mantenere la privacy. Mamma Ilary Blasi, al contrario, da quando si è separata dall’ex marito ha scoperto una passione per le Stories e non esita a pubblicare immagini insieme al suo nuovo amore Bastian Muller, come quelle ad alto tasso erotico del suo 42esimo compleanno.

Chi è Melissa Monti e la storia con Cristian Totti Nonostante Melissa Monti sia appena 18enne, ha una carriera da attrice già avviata. Ha lavorato alle fiction “Mi chiamo Maya” e “Solo per amore”, e ha avuto una parte nel film “La grande bellezza”, oltre ad aver girato alcuni spot per brand famosi. Con Cristian Totti fa coppia da circa un anno. Si è parlato per la prima volta del loro amore sul settimanale Chi, quando lei l’ha accompagnato durante il match con le giovanili della Roma. Sui social sono usciti allo scoperto piano piano, ma Totti Jr non rinuncia di tanto in tanto a qualche scatto romantico o a dediche d’amore.