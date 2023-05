Claudio Marchisio completamente nudo sulla spiaggia

Claudio Marchisio regala uno scatto da restare a bocca aperta. Su Instagram ripercorre per immagini il suo aprile, postando foto dei soggiorni a Napoli e a Maiorca, dei momenti in famiglia a Torino e dei pranzi al sole. Ben nascosta tra le altre foto si nasconde una “sorpresa”: quella dell’ex calciatore tutto nudo disteso a prendere il sole.

Un fisico tonico e aitante quello del 37enne Claudio Marchisio che, nonostante abbia abbandonato la vita da calciatore, non si è certo lasciato andare. Un corpo perfetto e scolpito il suo, con le braccia muscolose decorate da tanti tatuaggi in stile maori. Nello scatto social sfoggia il lato B mentre prende la tintarella come mamma l’ha fatto, prono sull’asciugamano mentre il sole gli bacia la pelle. Un’immagine che lascia a bocca aperta, e che mette d’accordo tutti… juventini e non.

Si prepara all’estate Claudio Marchisio si prepara all’estate, che certo trascorrerà con la moglie Roberta Sinopoli, con cui è sposato dal 2008 e con cui ha due figli, Leonardo e Davide. La sua meta preferita è la Sardegna, dove non manca di fare tappa per un pieno di relax. Stavolta per il suo anticipo sulle vacanze ha scelto le spiagge delle Baleari, e complice anche il bagnasciuga deserto si è concesso lo scatto hot.

Claudio e Roberta riservati sui social Chissà se c’era Roberta Sinopoli dietro la fotocamera, a realizzare lo scatto hot di Claudio Marchisio. L’imprenditrice e l’ex calciatore sono una coppia discreta e che non ama mettersi in mostra, ma anche loro ogni tanto si lasciano andare e pubblicano qualche foto infuocata sui social.