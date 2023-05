“Amici 22”, Emma presenta per la prima volta in tv il nuovo singolo “Mezzo mondo”

Il brano è il primo estratto dal disco di inediti dell’artista, in arrivo a quattro anni di distanza da “Fortuna”

Emma torna a casa. Ad “Amici“, dove, sul finire della settima puntata, presenta – in tailleur nero e lustrini – per la prima volta in televisione il suo nuovo singolo: “Mezzo mondo”.

Il brano, che fotografa un’Emma inedita, tra sonorità fresche e nuove sfumature vocali, è il primo estratto dal disco di inediti a cui l’artista sta lavorando. E che uscirà a distanza di quattro anni dal precedente “Fortuna”.

“Sono emozionata, è bello tornare“, dice la cantante al termine della performance, dopo aver stretto in un forte abbraccio Maria De Filippi. “È bello vederti, ti voglio tanto bene“, le risponde quest’ultima, stringendole la mano.