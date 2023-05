“Amici 22”, Cricca in lacrime per Isobel: “E’ amore ragazzi”

Ad “Amici 22” l’uscita di Cricca è stata particolarmente dolorosa. Il cantante di Lorella Cuccarini è stato eliminato al terzo ballottaggio contro l’amico Aaron, ma la persona che gli mancherà più di tutte sarà la ballerina Isobel. I due hanno instaurato un rapporto speciale e dirle addio è una sofferenza. “E’ amore ragazzi, prende alla pancia”, confessa in lacrime ai compagni.

L’amore per Isobel In sala relax Isobel lo abbraccia e lo consola, promettendogli che si vedranno una volta terminato il programma: “Ti rivedrò ancora, è una promessa”. Cricca però non ce la fa a dirle addio e scappa a piangere in camera, confidando ai compagni: “E’ amore ragazzi e l’amore prende la pancia”. Anche la ballerina è in crisi profonda e piange disperata contro il muro. In suo soccorso arriva proprio la “rivale” Maddalena. Nonostante siano spesso in sfida una contro l’altra, le ragazze sono molto amiche e l’allieva di Emanuel Lo si precipita ad abbracciarla e asciugarle le lacrime.

L’ultimo abbraccio di gruppo Prima di lasciare la casetta, Cricca dà qualche raccomandazione ai suoi compagni: “Impegnatevi e pulite la casa”. Dentro la scuola di “Amici 22” Cricca si è fatto conoscere per la sua gentilezza ed educazione, pregi che mancheranno ai ragazzi. Tutti si stringono intorno a lui per un ultimo abbraccio di gruppo, tra sorrisi amari e lacrime di commozione.

La disperazione di Aaron Dopo averlo visto andare via gli allievi rientrano in casa con il magone, cercando di fare forza soprattutto ad Aaron che ha perso un punto di riferimento importantissimo. “E’ finita per tutti, ci rivedremo fuori. Qui dentro stai con me per il tempo che ci resta, lo sai che io ci sono quando vuoi. Dai, che sei stato fortissimo oggi”, gli fa forza il ballerino Mattia mentre Aaron non riesce a smettere di piangere.