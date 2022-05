Film stasera in TV da non perdere lunedì 2 maggio 2022

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 2 maggio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

FILM THRILLER DA VEDERE STASERA IN TV

Diabolik, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Luca Marinelli, Miriam Leone e Valerio Mastrandrea nel thriller dei Manetti Bros sul noto personaggio dei fumetti.

FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

Mi chiamo Sam, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Sean Penn, Michelle Pfeiffer e Dakota Fanning in un toccante dramma. Un’avvocatessa aiuta un padre disabile a ottenere la custodia della figlia.

Sheeba, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Dog movie in cui un border collie aiuta un ragazzino a integrarsi in una nuova realtà.

Bombshell – La voce dello scandalo, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Nicole Kidman, Charlize Theron e Margot Robbie nella storia vera del caso Roger Ailey.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

La fine del mondo, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Commedia corale con protagonisti principali Nick Frost e Simon Pegg. Alcuni amici vengono coinvolti in un’invasione aliena.

Tutta la vita davanti, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Isabella Ragonese, Elio Germano e Sabrina Ferilli in una grottesca commedia di Paolo Virzì. Una neolaureata si ritrova a lavorare in un call center.

FILM DI AZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

Tartarughe Ninja, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Live action sulle TMNT con Megan Fox nei panni di April O’Neill.

Pain & Gain – Muscoli e denaro, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Dwayne “The Rock” Johnson e Mark Wahlberg in una commedia action. Due culturisti sequestrano un cliente ma qualcosa va storto.

Resta con me, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Un’avventura oceanica si trasforma in potenziale tragedia per due innamorati che dovranno affrontare un uragano.

The Survivalist, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

John Malkovich e Jonathan Ryhs Meyers in un action post-apocalittico. Un agente FBI deve proteggere una donna da un potente criminale.

I PROGRAMMI IN CHIARO

Nero a metà 3, ore 21:25 su Rai 1

Terza stagione della serie tv con Claudio Amendola, Angela Finocchiaro e Caterina Guzzanti.

Made in Sud, ore 21:20 su Rai 2

Torna il format comico, questa volta con la conduzione di Lorena Boccia e Clementino.

Report, ore 21:00 su Rai 3

Programma di approfondimento e inchieste giornalistiche su temi scottanti condotto da Sigfrido Ranucci.

Quarta Repubblica, ore 21:20 su Rete 4

Programma televisivo che si occupa di trattare, con ospiti e approfondimenti, i principali temi della politica.

L’Isola dei Famosi, ore 21:20 su Canale 5

Ilary Blasi conduce l’ennesima edizione del format che porta dei vip a vivere su un’isola deserta.

Bloodshot, ore 21:20 su Italia 1

Vin Diesel nel film sul personaggio basato sull’omonimo fumetto. Si tratta di un revenge movie d’azione.

Servant of the people, ore 21:15 su La7

La serie tv che ha reso famoso l’attuale presidente dell’Ucraina, ex attore, Volodymyr Zelensky.

Nonno questa volta è guerra, ore 21:30 su TV8

Robert De Niro, Uma Thurman e Christopher Walken in una commedia di Sky Original. Un nonno occupa la stanza del nipote, che farà di tutto per reclamare i suoi spazi.

Speed, ore 21:25 su Nove

Keanu Reeves e Sandra Bullock in un film di azione. Su un bus è presente una bomba: in caso la velocità si abbassasse, esploderà.