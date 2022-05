Dolcenera, pubblicato il video del nuovo brano Spacecraft

Dolcenera ha raccontato la nascita di Spacecraft su Instagram: “Quando la pandemia ci ha rinchiusi in pochi metri quadri, mi è sembrato di vivere in una realtà distopica futurista”

Lo spacecraft di Dolcenera è partito in direzione di mondi sconosciuti. L’artista ha ufficialmente alzato il sipario sulla sua nuova era discografica sorprendo il pubblico con un brano che ha immediatamente raccolto grandi consensi.

DOLCENERA, IL VIAGGIO IN MUSICA

Spacecraft è il titolo del singolo che ha segnato l’atteso ritorno dell’artista affermatasi come una delle cantanti più amate e riconoscibili del panorama musicale.

Nei giorni scorsi Dolcenera ha lanciato in orbita l’esplosivo brano nel quale ha sapientemente mescolato sonorità differenti dando vita a un viaggio spaziale.

La cantante ha raccontato la nascita del brano con un lungo messaggio agli oltre 230.000 follower: “Ho sempre avuto la passione per la conoscenza dello spazio. Ho sbagliato a fare ingegneria meccanica, avrei dovuto fare fisica o ingegneria aerospaziale… quando la pandemia ci ha rinchiusi in pochi metri quadri, mi è sembrato di vivere in una realtà distopica futurista”.

DOLCENERA: “UNA FOLLE CORSA NEL FUTURO”

Dolcenera ha poi aggiunto: “E così è nata questa visione di una folle corsa nel futuro dove persone nate su pianeti differenti provano ad incontrarsi”.

Infine, l’artista ha concluso: “Perché ognuno di noi è un pianeta unico e irripetibile che ha l’ancestrale bisogno di incontrarsi con altri mondi”.