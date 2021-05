La Vacinada, il video di Checco Zalone con Helen Mirren in Salento invita a vaccinarsi

L’attore italiano ha postato sulla sua pagina ufficiale di Facebook un video pro vaccinazioni che vede la collaborazione di una co-protagonista d’eccezione, la celebre attrice britannica naturalizzata statunitense vincitrice di un Premio Oscar e tre Premi Golden Globe, di cui Zalone si innamora proprio perché vaccinata. Una canzone divertente e molto saggia, nonostante la comicità. Un invito a una responsabilità civile fondamentale per la sicurezza di tutti noi

Checco Zalone ha pubblicato da pochi minuti un video sulla propria pagina ufficiale di Facebook che è già virale: si tratta de La Vacinada, un videoclip di una canzone molto divertente in cui invita tutti quanti a vaccinarsi.

Un video che tenta di combattere il nemico numero uno di oggi: il Covid-19. Con un’ambientazione naturale meravigliosa che fa del nostro Salento uno dei protagonisti assoluti, Zalone ha anche l’onore di recitare assieme a una co-protagonista d’eccezione: la diva Helen Mirren, la “vacinada” messa a titolo.

“L’immunidad de gregge ancor no è arivada, ma menomal que estàs LA VACINADA”, canta in maniera esilarante ma anche molto saggia Checco Zalone che si innamora di Helen Mirren proprio perché vaccinata. E lei gli fa da contrappunto recitando in italiano. E mostrando orgogliosamente il segno del vaccino, a sottolineare quanto vaccinarsi sia una responsabilità civile fondamentale per la sicurezza e la salvaguardia della salute di tutti noi. Una collaborazione eccezionale quella che porta il nostro attore a recitare assieme all’attrice britannica naturalizzata statunitense vincitrice di un Premio Oscar e tre Premi Golden Globe, quattro Premi BAFTA, cinque Screen Actors Guild Awards, quattro Emmy Awards e un Tony Award, uno dei nomi più celebri del panorama attoriale internazionale.

Da tempo Helen Mirren parla del suo desiderio di girare un film assieme a Checco Zalone, che l’attrice in più occasioni ha detto di adorare.

“Come si fa a non amare l’Italia? Vorrei lavorare in qualsiasi film ambientato in Puglia. Adoro Checco Zalone. Ho una casa nel Salento e conduco una vita normale. Partecipo alle feste di paese, vado a fare la spesa e mi dedico al giardinaggio”, ha dichiarato l’attrice in occasione dell’ultima edizione del Festival di Berlino.

Quale occasione migliore quindi di questo set? Divertente ma anche con una missione sociale lodevole.

tg24.sky.it