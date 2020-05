Marco e Beatrice: lui svela data del parto, interviene Elettra Lamborghini

La gravidanza di Beatrice Valli è agli sgoccioli. Fra qualche giorno dovrebbe partorire: verrà alla luce un’altra figlia, per la quale ha già scelto il nome Azzurra. Il periodo di quarantena è difficile, questa terza gravidanza l’ha fatta preoccupare qualche volta, ma adesso è tutto pronto per poter abbracciare finalmente la neonata. Che si sta facendo attendere! Si credeva, infatti, che sarebbe nata qualche giorno fa e invece si è trattato di un “falso allarme”. Marco Fantini, sotto all’ultimo post Instagram di Beatrice, ha scritto: “Amore, nasce settimana prossima!”. Ma abbiamo l’impressione che possa venire alla luce molto prima!

Beatrice Valli sta attraversando con grande ottimismo questo periodo di quarantena, anche perché potrà finalmente stringere fra le braccia Azzurra; un periodo delicato, è vero, ma che le ha permesso di riscoprire i piccoli piaceri della vita: “Home sweet home. Diciamolo, questa quarantena non è stato un momento semplice, tuttavia ci ha dato l’occasione di riscoprire tante cose belle che forse con la frenesia quotidiana non riuscivamo ad apprezzare in pieno. Personalmente mi ha dato l’opportunità di passare più tempo con i miei figli e con il Marchini e di riscoprire la mia passione per la cucina. Anche nei momenti di difficoltà c’è sempre del positivo da cogliere!”.

A sorprendere, il messaggio di Elettra Lamborghini, anche lei stupefatta per la durata della gravidanza di Beatrice Valli: “Mi stai facendo venire l’ansia… quando esce? Azzurra, su!”. Molto presto potremmo leggere la notizia della nascita del terzo figlio di Beatrice e Marco. Non ci resta che attendere! Questione di ore o di giorni?

