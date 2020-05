Domani Andrea Guasco intervisterà Edoardo Raspelli su Facebook e YouTube

Il mostro ha rivoluzionato le nostre vite, le nostre abitudini e, anche, i nostri passatempi. Le troupe della assoluta maggioranza dei programmi sono rimaste ferme per settimane, la ripresa è agli inizi e le televisioni, in genere, vanno avanti soprattutto con repliche dai bassi ascolti.

Anche se le cifre sono molto distanti, la comunicazione prende strade alternative: ormai, oggi sono diversi rispetto al passato i” luoghi” dove si possono vedere interviste, racconti di persone ed aziende, dibattiti, filmati magari brevi… Sui social approda ormai la comunicazione” differente”.

Andrea Guasco lavora come dipendente di un supermercato nella sua città, Biella, ma è anche ideatore o conduttore di eventi più diversi, da quelli gastronomici a quelli di bellezza, dal Carosello del Risotto Italiano a Miss Monnalisa nel Mondo…

“Gli eventi per il momento non ci sono più e chissà quando riprenderanno. Impossibile, almeno per il momento, ragionare con Pro Loco ed organizzatori su come tentare un rilancio, vista la totale mancanza di attenzione al settore del governo centrale e regionale” così dice Andrea Guasco.

Matura così l’idea di un appuntamento giornaliero in diretta Skype con tutte le realtà, del territorio biellese, piemontese e non solo…

Nasce così su Facebook in marzo il format ‘Mezz’ora di quarantena con…’ condotto da Andrea Guasco ogni giorno alle 16 sulla pagina ‘015 Fb’ in diretta, poi caricata alle 17 su Youtube ‘Canale 015tv’.

Il successo, complice anche la collaborazione di Telecupole (canale 15 del digitale terrestre) che estrae per i tg parti della rubrica, è clamoroso.

In un mese di dirette social ‘Mezz’ora di quarantena con…’ è stata vista da 21 mila e 400 persone, con copertura dei post che ne annunciano la messa in diretta a più di 22 mila.

Il format si è aperto alla prima puntata con il musicista Graziano Delfrate e poi ha visto partecipare Paolo La Bua, Roberto Pietrobon, Roberto Scaglione, Cesare Morgantini, Angelo Sacco, Barbara Greggio, Alessandro Cavalloti, Massimiliano Gaggino, Marco Perino, Christian Clarizio, Alessio Ercoli, Paolo Maggia, Giacomo Moscarola, Joe Bonfante, Greta Volmi, Sara Ramella, Max Gillo, Luca Panama, Alessandro Pizzi, Maurizio Lometti, Luca Stecchi, Giuseppe Paschetto, Giuseppe Rasolo, Mattia Simini, Niccolò Mello, Rolando Magliola, Danilo Ramirez, Fabrizio Bottelli…

Domani alle 16 live in diretta su Facebook pagina ‘015 Fb’ incontro con il giornalista enogastronomico Edoardo Raspelli, con il comico ed attore Beppe Altissimi e con l’impresario Cesare Morgantini. Al termine della diretta la live andrà su yotube ‘Canale 015tv’

Dopo un breve periodo di pausa, un momento successivo sarà martedì 12 maggio alle 21 con l’intervista alla modella attrice ed “Amica degli Animali”, Maura Anastasia.