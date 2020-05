Flavio Briatore rivela: ‘Tratto mio figlio da 60enne’. Poi spiega a quanti metri di distanza vive l’ex moglie Elisabetta Gregoraci

L’imprenditore 70enne è padre di Nathan Falco, che ha 10 anni. Vive a Montecarlo, a pochissima distanza dall’ex moglie.



Flavio Briatore ha rivelato che tratta suo figlio Nathan Falco come fosse un 60enne. L’imprenditore, che è padre da circa 10 anni del piccolo frutto dell’amore con Elisabetta Gregoraci, ha anche rivelato che vive a poche centinaia di metri dalla casa proprio dell’ex moglie, a Montecarlo. “Io sono a Montecarlo, questa è una fortuna perché il governo ha fatto un gran lavoro e qui le visite e le uscite sono permesse, senza restrizioni se non quelle di rispettare le linee guida sulle distanze da mantenere, e le mascherine. Oggi ho fatto una passeggiata di 7 chilometri. Mia moglie e mio figlio abitano vicino”, ha detto al settimanale ‘Oggi’ parlando della sua attuale situazione.

In questo periodo ovviamente ha molto più tempo libero: “Tanto di più, le attività sono ferme, non devi nemmeno preoccuparti di quanto incassi. In questi giorni, a parte le conference call, ho molto meno da fare del solito. Non sono mai stato così a lungo in casa come ora”. Del rapporto con Falco ha detto: “Lui sta tra casa mia e casa di Elisabetta. Sono a 300 metri una dall’altra. Ci vediamo molto spesso”.

Infine sull’educazione che sta dando al figlio ha fatto sapere: “Tratto mio figlio come se fosse un sessantenne. Lui capisce, si interessa. Se sono collegato con qualche manager, si mette in un angolo e ascolta interessato quello che diciamo. Mi accorgo che assorbe tutto quello che si dice e qualche suo comportamento mi fa anche riflettere”.

