Dua Lipa zia al settimo cielo: emozioni e retroscena gravidanza Gigi Hadid

Zayn Malik e Gigi Hadid aspettano un figlio: Dua Lipa felicissima

Facciamo un attimo il punto della situazione per chi si fosse perso le ultime news sull’ex One Direction Zayn Malik: il cantante diventerà genitore assieme alla compagna Gigi Hadid che proprio ieri ha confermato di essere in dolce attesa.



Cosa c’entra Dua Lipa in tutto questo? I più informati lo sapranno senz’altro: la cantante è fidanzata proprio col fratello di Gigi, Awar, quindi ha saputo della gravidanza della modella prima di tutti noi e ha potuto gioirne assieme ai diretti interessati, visto che starebbe per diventare zia di un bimbo o una bimba (non sappiamo ancora il sesso del figlio di Gigi e Zayn anche se si dice sarà una femminuccia).

Durante un’intervista di The Edge a Dua Lipa è stato proprio fatto notare che sarebbe diventata zia, e la cantante senza troppi giri di parole ha risposto che “sì, è veramente eccitante”. “Siamo – ha subito aggiunto – davvero emozionati”. Tanta felicità insomma per Dua Lipa, con la quale ovviamente il conduttore radiofonico ha insistito: “Da quanto tempo stai mantenendo questo segreto?”. “Ah, ragazzi – questa la sua risposta –, mi state mettendo veramente in… Non da molto! Non da molto”. Subito dopo ha precisato che lo ha saputo poco prima delle dichiarazioni di questa settimana ma non sappiamo se crederle, visto che da buona zia ha voluto mantenere un certo riserbo sull’argomento.

Ricordiamo che Dua Lipa sta con il fratello di Gigi dalla scorsa estate dopo essersi lasciata con Isaac Carew; attualmente la coppia è in quarantena in un B&B di Londra a causa della pandemia Covid-19. La notizia della gravidanza della Hadid avrà senz’altro reso queste giornate molto meno difficili. E voi, siete curiosi di sapere con certezza se il figlio di Zayn e Gigi sarà una femminuccia o un maschietto?





Mik, Gossipetv.com