Demetra Hampton, prove di matrimonio in Toscana

Demetra Hampton e il futuro marito, l’imprenditore Paolo Filippucci, si sono concessi una romantica vacanza in Toscana, quasi una luna di miele anticipata, in attesa delle prossime nozze annunciate in esclusiva a Barbara d’Urso durante Pomeriggio 5. Dopo la promessa di matrimonio i due futuri sposi sono stati coccolati nella splendida tenuta“La Casa di Rodo”, ai piedi delle colline di Carmignano e Tizzana, antica tenuta di caccia della Famiglia dè Medici, Signori di Firenze. La casa, insieme all’intera Tenuta Agricola, nel tempo è stata modificata ed oggi è completamente fruibile al più esigente dei “Moderni Viaggiatori”.