Mercoledì ci sarà la cerimonia di consegna dei premi nazionali dell’Académie Internationale de la Gastronomie. Tra i premiati, Edoardo Raspelli

Mercoledì 8 maggio alle 11.30 al Mandarin Oriental Hotel di Milano si terrà la cerimonia di consegna dei Premi nazionali assegnati dall’Académie Internationale de la Gastronomie.

Paolo Petroni vice presidente dell’Académie Internationale de la Gastronomie e presidente dell’Accademia Italiana della Cucina consegnerà i premi nazionali assegnati dall’Académie Internationale de la Gastronomie.

I Premi Nazionali dell’AIG sono uno dei riconoscimenti più rilevanti nel panorama enogastronomico e sono assegnati a cinque sezioni:

– Prix au Chef de l’Avenir: Mirko di Mattia (Ristorante Livello 1 – Roma). Mirko di Mattia, classe 1982, giovane e creativo. Talentuoso e attento agli aspetti salutistici del cibo, ha maturato la sua esperienza nelle cucine di importanti ristoranti capitolini. Appassionato e rispettoso della grande tradizione, Mirko coniuga sapientemente metodi e lavorazioni tradizionali a un guizzo creativo semplice e genuino.

– Prix Au Chef Pâtissier: Nicola di Lena (Ristorante “Seta” -Mandarin Oriental, Milan). Nicola di Lena, classe 1981, da quindici anni pastry chef della squadra di Antonio Guida. Ha frequentato la scuola alberghiera a Matera e trascorreva le sue vacanze estive nella pasticceria dello zio in Sicilia. Ha lavorato in villaggi turistici di diverse località italiane arrivando poi a Porto Ercole dove ha conosciuto Antonio Guida divenendo inseparabili. Oggi il pastry chef, che ha perfezionato la sua preparazione in Francia, è a capo di una brigata di 7 pasticceri.

– Prix Au Sommelier: Francesco Cioria (Ristorante San Domenico, Imola) Francesco Cioria, trent’anni, è originario dell’Irpinia. Dopo il diploma alberghiero inizia a lavorare in ristoranti di Roma, poi vola in Inghilterra e in Australia. Rientra in Italia e dal dicembre 2014 è stabile al San Domenico, dove un paio di anni prima aveva svolto il tirocinio per completare il percorso per diventare sommelier Ais. Nel 2016 viene nominato «Miglior sommelier d’Italia» nell’ambito del Best Italian Wine Awards e successivamente si è aggiudicato altri prestigiosi premi.

– Prix De La Littérature Gastronomique: Allan Bay (Giornalista – scrittore)-Allan Bay, nato a Milano nel 1949, laureato alla Bocconi. La cucina è sempre stata la sua grande passione, dai grandi ristoranti alla storia dell’alimentazione. Dal 1994 è giornalista professionista, specializzato nel settore enogastronomico. Dal 1995 collabora e scrive di cucina sul “Corriere della Sera”. Ha pubblicato una fortunata serie di libri di cucina e ha curato la “Garzantina della cucina”. Oggi ha un suo sito, www.allanbay.it dove parla di ristoranti e cibo.

– Prix Multimedia: Edoardo Raspelli (Giornalista e “cronista della gastronomia”) nato a Milano nel 1949, giornalista professionista dal 1973. Inizia a scrivere di cronaca sul Corriere d’Informazione, l’edizione del pomeriggio del “Corriere della Sera”, specializzandosi poi in gastronomia. Dal 1998 al febbraio 2019, tutte le domeniche all’ora di pranzo, ha condotto la trasmissione “Melaverde”, uno dei programmi di maggior successo del settore enogastronomico. È stato curatore e supervisore della Guida dei ristoranti d’Italia dell’Espresso. Definito “il critico gastronomico più severo d’Italia”.