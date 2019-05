Billboard Music Awards 2019: Madonna, che divide ancora una volta il pubblico

Vestita come una bambolina sexy, la benda sull’occhio e le calze a rete, la Regina del Pop canta per la prima volta live «Medellin», il primo singolo tratto dal suo nuovo album, «Madame X». Ma dagli ologrammi di sé stessa che campeggiano sul palco al vestito considerato troppo audace per i suoi quasi 61 anni, è (ancora) polemica

Si presenta sul palco con la benda sugli occhi, un vestito di pizzo bianco e trasparenze nere e un paio di calze a rete con tanto di giarrettiera. Madonna stupisce ancora una volta e, ai Billboard Music Awards 2019, regala una performance che fa discutere per varie ragioni. Dai quattro ologrammi di sé stessa che campeggiano durante l’esecuzione di Medellin, il singolo tratto dal suo nuovo album, Madame X, alla mise attillata che molti giudicano inappropriata per i sessantun’anni che compirà il prossimo agosto.

Madonna balla, fa ruotare in aria un frustino sadomaso e si fa sculacciare da Maluma, il cantante colombiano con cui firma il brano. Che sia giusto o sbagliato probabilmente non sta a noi giudicarlo. Quando nel 2016 sfilò sul tappeto rosso del Met Gala con il sedere al vento e le pose provocanti, le critiche non mancarono di certo e la popstar reagì con dispiacere: «Il mio vestito era una dichiarazione politica, nonché una dichiarazione di moda. Se hai un problema con il mio modo di vestire è semplicemente un riflesso dei tuoi pregiudizi», aveva detto manifestando una certa insofferenza verso chi la giudica per via dell’età, suggerendole cosa dovrebbe indossare per apparire più consona e meno sopra le righe.

Forse ci scordiamo che la Regina del Pop abbia costruito una carriera proprio sull’andare controtendenza, sul fare le cose che nessun altro faceva. A cominciare dai look che, anche quando era una ragazzina, erano sempre «sbagliati», troppo audaci, troppo di tutto. «Nessuno oserebbe fare un commento degradante su un nero o sull’essere gay su Instagram, ma chiunque e ovunque può dire qualcosa di offensivo sulla mia età», aveva detto un’altra volta sempre sullo stesso tema. «Tutti mi giudicano dall’età. Le donne generalmente, quando compiono una certa età, accettano di non comportarsi più in un certo modo, ma io non seguo le regole, non l’ho mai fatto e non inizierò certo ora». Probabilmente ha ragione ancora una volta lei: il fatto che milioni di utenti affollino i social network solo per andare contro il suo vestito da bambolina-sexy e una certa megalomania per via delle quattro versioni della sua persona sul palco, dopotutto, manifestano che di Madonna si continua a parlare. Per usare ancora una volta le sue parole: «La cosa più controversa che ho fatto è restare in giro per tutto questo tempo».

Mario Manca, Vanity Fair