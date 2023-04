Robert Smith dei The Cure, annullati 7000 biglietti rivenduti online dai bagarini

Previste la rivendita dei titoli ai fan e le donazioni in beneficenza delle commissioni originarie, che non saranno rimborsate, ad Amnesty International

La battaglia di Robert Smith contro la rivendita dei biglietti dei concerti a prezzo maggiorato sul mercato secondario continua. Alcune settimane fa, dopo la richiesta di spiegazioni sulle commissioni “indebitamente alte” che, in molti casi, avevano superato addirittura il prezzo dei biglietti per lo statunitense Lost World Tour, il leader dei The Cure aveva ottenuto da Ticketmaster un rimborso per i fan. Ora, secondo gli ultimi tweet pubblicati da Smith e riportati da Variety, 7000 biglietti acquistati dai bagarini con account fasulli o offerti sul mercato secondario sono stati annullati e sarà programmato un piano di rivendita dei titoli ai fan e di donazioni in beneficenza delle commissioni originarie ad Amnesty International. Smith ha infatti avvertito gli acquirenti di biglietti che cercheranno di eludere le regole di trasferimento dei titoli che le commissioni originarie non saranno rimborsate.