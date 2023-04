Kate Middleton sull’attenti, la rivale Rose Hanbury entra a corte

Re Carlo nomina Lord-in-waiting il marchese di Cholmondeley, marito della Hanbury

Non bastavano i pettegolezzi scatenati da “Spare” ora che Kate Middleton era serena a corte senza più la cognata Meghan Markle, arriva un’altra donna a turbarle i sonni. Colpa di Re Carlo che ha nominato Lord-In-Waiting il marchese Cholmondeley, 62enne marito di Rose Hanbury, modella di 23 anni più giovane, di cui in passato si era vociferato per un presunto flirt con il principe William. I tabloid ne avevano parlato nel 2019 quando la principessa di Galles era in dolce attesa e l’amica si era pericolosamente avvicinata al marito.

Dell’amicizia tra il principe William e Rose Hanbury molto si era scritto, ma poi di lei si erano perse le tracce velocemente e il matrimonio tra Kate Middleton e l’erede al trono non era più stato sfiorato dai pettegolezzi. Ora però la vicinanza con la modella appare più rischiosa almeno sul fronte delle chiacchiere di corte.

Vicini di casa

Kate Middleton e il principe William sono vicini di casa dei Cholmondeley nel Norfolk. Ma i principi di Galles vivono nell’Anmer Hall, una dimora da dieci camere da letto, mentre i marchesi stanno in una splendida villa che è ritenuta una delle più belle palladiane del paese, circondate da un parco enorme. Pare che un tempo Kate e Rose fossero addirittura amiche, ma poi si siano allontanate.

La marchesa Rose Hanbury entra a palazzo

Con la nomina fatta da Re Carlo a Lord-In-Waiting, il marchese Cholmondeley entra ufficialmente a palazzo e con lui anche la moglie Rose Hanbury. Con Kate Midlleton le occasioni d’incontro saranno parecchie e la principessa di Galles, dolente o nolente, dovrà digerire anche questa patata bollente. Pare infatti che anche all’incoronazione del suocero il prossimo 6 maggio, i marchesi avranno un “trattamento di favore”. Insomma, messa da parte la Markle, per la Middlleton si prospettano altri nemici in casa, che potrebbero pure creare tensioni con il principe William.

Kate Middleton non è la più amata dagli inglesi

Brutto periodo per Kate Middleton che deve guardarsi dagli attacchi reali e non. Mentre si prepara ad affrontare gli eventuali pettegolezzi per la vicinanza a corte della marchesa Rose Hanbury, la Middleton paga il prezzo delle rivelazioni di “Spare”. L’episodio raccontato dal cognato Harry sulle nozze e sul fatto che la principessa di Galles abbia fatto piangere la Markle, le è costato caro. Fino a poco tempo fa la Middleton era la reale più amata dai sudditi inglesi, seconda solo alla Regina Elisabetta. Ora invece, è scesa in classifica superata dal marito William ed è a pari merito con la principessa Anna. Speriamo che le frizioni amorose non le procurino altri scivoloni…