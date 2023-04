“Grande Fratello Vip”, Micol e Giaele: “La Casa ci mancherà”

E’ iniziato il countdown alla fine dell’avventura e i vip pensano alla loro vita dopo la finale di lunedì

Manca sempre meno alla fine del Grande Fratello Vip e, in attesa della finale, Micol Incorvaia e Giaele De Donà iniziano a immaginare ciò che accadrà a partire da lunedì. “Dopodomani siamo fuori da qui” esordisce Micol, dispiaciuta che la sua avventura all’interno della Casa più spiata d’Italia sia quasi al termine. Giaele esorta gli altri: “Godiamoci questi momenti”.

“Ci mancherà il Grande Fratello Vip”

“Ci siamo, anche se adesso i giorni ci sembrano infiniti, non sappiamo cosa fare… sono sicura che quando usciremo di qua, ci mancherà…diremo: ‘Ma perché non ho fatto questo, perché non mi sono goduta tutta la settimana’”. Anche Giaele riflette sul fatto che tra qualche giorno l’avventura del Grande Fratello Vip sarà solo un bellissimo ricordo allora non bisogna avere rimpianti e godersi al meglio gli ultimi giorni tutti insieme. “Dobbiamo cercare di stare su e utilizzare ogni momento” consiglia agli altri.

Messaggi dal cielo

Intanto arrivano i messaggi aerei per incoraggiare i vip. Il primo che sorvola il cielo di Cinecittà è per Alberto: “T’APPARTENIAMO PROMETTI #THEPISIS” si legge. “Ma cosa devi promettere Albi?” chiede Nikita. Alberto replica: “L’ho promesso” e poi canticchia la canzona di Ambra. Poi è la volta di Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. “DODINI SIETE DUE CARINI #INCORVASSI”. I due si abbracciano e rispondono ai fan: “Grazie per il sostegno che ci avete dato fino adesso. Siete dolcissimi”. Un’altra frase è destinata a Nikita. “FIERI DI TE GRAZIE PER LE EMOZIONI #NIKITERS”. Nikita ringrazia tutti i suoi sostenitori: “Sono contenta di avervi emozionato” dice.