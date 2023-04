Francesco Totti e Ilary Blasi di nascosto in tribunale, udienza segreta

Venerdì sera all’ora di cena, i due ex si ritrovano faccia a faccia per discutere dell’affidamento dei figli e dell’assegno di mantenimento

Francesco Totti e Ilary Blasi in tribunale venerdì sera oltre l’ora di cena. Si è svolta in versione segretissima a Roma la prima udienza del processo di separazione della ex coppia. “Il Messaggero” spiffera qualche dettaglio: la conduttrice e lo sportivo sono entrati alle 17.30 di nascosto. Pare che a quell’ora non ci fosse nessuno, a parte gli uscieri. E si sono fermati per ben quattro ore. Lite sull’assegno di mantenimento e affidamento dei figli.

Faccia a faccia segretissimo in tribunale a Roma

E’ iniziato a sorpresa il processo di separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Per i due ex è stato scelto un trattamento di favore per evitare il clamore mediatico. Il giudice Simona Rossi, dopo che la prima udienza era stata rinviata, ha concordato solo nei due giorni precedenti il primo faccia a faccia. La conduttrice e lo sportivo sarebbero entrati in aula venerdì intorno alle 17.30 e si sarebbero protratti ben oltre l’ora di cena. Lui era accompagnato dagli avvocati Antonio Conte e Laura Matteucci, lei assistita da Alessandro Simeone e Pompilia Rossi. Difficile sapere cosa si siano detti visto che tra l’altro a quell’ora il tribunale era deserto. Probabilmente la Rossi avrà tentato una conciliazione, ma essendoci poco spazio per un accordo, potrebbe essersi riservata di decidere se aprire o meno l’istruttoria per la causa.

L’accordo è sfumato

Che l’accordo tra Francesco Totti e Ilary Blasi fosse sfumato era ormai chiaro. Lui ha depositato una memoria difensiva di 120 pagine e si dice sia furioso con lei dopo aver visto le immagini del nuovo compagno della conduttrice, Bastian Muller, al parco con la terzogenita Isabel Totti. L’idea che il vichingo tedesco che fa coppia con la ex moglie dorma nella villa all’Eur che fino a poco tempo fa condivideva con la sua famiglia, ha fatto arrabbiare l’ex capitano. Ora sul tavolo delle trattative tra Totti e Blasi ci sono parecchi nodi da sciogliere: l’affidamento dei tre figli, l’assegno di mantenimento, la spartizione del patrimonio. Stando agli ultimi pettegolezzi, la conduttrice avrebbe chiesto l’addebito delle spese processuali per il tradimento da parte dello sportivo con la nuova compagna Noemi Bocchi.

Il caso Rolex ancora da chiudere

Parallelamente Franceco Totti e Ilary Blasi si trovano a dover concludere anche la vicenda dei Rolex e borsette. Il contenzioso aperto davanti al tribunale civile non è ancora risolto. Se gli accessori della conduttrice sono stati ritrovati nella villa all’Eur, lo stesso non è successo per gli orologi da polso che Ilary ha prelevato dalla banca sostenendo essere regali di Francesco. L’ex calciatore li rivuole indietro e il giudice dovrà fissare la prossima udienza per sentire eventuali testimoni.