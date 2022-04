L’influencer Khaby Lame sarà nella giuria del Festival di Cannes e tutte le novità dell’edizione

La partnership inaspettata tra la kermesse e TikTok è (sicuramente) una di queste

La 75a edizione del Festival di Cannes si svolgerà dal 17 al 28 maggio al Palais des Festivals e i motori si stanno già scaldando per ospitare la kermesse di quest’anno. L’hype è tanta e sta anche nei piccoli grandi cambiamenti che il Consiglio di Amministrazione dell’Association Française du Festival International du Film ha annunciato, tra cui la nomina della prima presidente del Festival, Iris Knobloc, che sarà in carica dal 2023.

Il cambio di passo è segnato anche da una collaborazione alquanto insolita: la kermesse sarà in partership con TikTok e avrà tra i suoi giudici Khaby Lame. L’influencer da record – che abbiamo già visto tra gli ospiti di Venezia 78 – sarà parte di una giuria dedicata insieme ai registi Rithy Panh, Basma Khalifa, Camille Ducellier e Angele Diabang. Il gruppo avrà l’arduo compito di giudicare i film nella categoria #TikTokShortFilm che vedrà competere diversi cortometraggi filmati in verticale e non più lunghi di 3 minuti e 30 secondi.

Al momento non ci sono ancora dettagli sulla selezione ufficiale dei film in corsa, ma c’è qualche piccolo spoiler sulle novità fuori concorso. Tra i nomi spicca quello di Tom Cruise che presenterà in anteprima Top Gun: Maverick, l’atteso sequel del film cult, 30 anni dopo. Un vero revival per i cinefili che vedrà la consacrazione di Tom Cruise anche nel tempio del cinema.

Dato che siamo qui per fare nomi, allora continuiamo svelando che la presentatrice delle cerimonie di apertura e chiusura del Festival sarà l’attrice franco-belga Virginie Efira, maestra delle cerimonie per la 75a edizione della kermesse dopo Edouard Bear e Doria Tillier. Dulcis in fundo, in questi giorni c’è un gossip che serpeggia di bocca in orecchio ed è quello che riguarda l’intenzione di affidare la Presidenza della giuria a un’attrice di fama mondiale. I nomi in pole position sono quelli di Marion Cotillard e Penelope Cruz, anche se la loro elezione comporterebbe l’esclusione dei rispettivi film Brother and Sister di Arnaud Desplechin e L’immensità di Emanuele Crialese dal concorso. Maggio è sempre più vicino e noi non vediamo l’ora di saperne di più.



