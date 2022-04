Jeremias Rodriguez singhiozza all’Isola dei Famosi: ‘Non uscivo di casa da 7 anni, Deborah mi ha salvato’

Jeremias Rodriguez all’Isola dei Famosi racconta il suo amore per Deborah Togni. Parlando della fidanzata il 33enne crolla in lacrime, il ragazzo singhiozza e confessa alla 25enne in studio: “Non uscivo di casa da 7 anni, mi ha salvato”.

Ilary Blasi chiede al fratello di Belen e Cecilia di parlargli della ragazza che pare proprio aver rapito il suo cuore e che non scorda mai di salutare da quando è al reality show. “Sono tanti giorni che non vedo la mia fidanzata e mi pesa sempre di più. L’ho conosciuta in un periodo un po’ particolare per tutti, alla fine del primo lockdown. Non stavo passando un bel periodo, ho fatto una vita della quale non vado fiero. Non volevo vedere nessuno, ero molto triste… Sono stato quasi sette anni senza uscire di casa, e dopo tanti anni uno ha bisogno di vedere la luce, perché non si può vivere sempre male”, svela Jeremias.



Deborah lo ascolta con gli occhi lucidi, lui prosegue: “Lei mi ha fatto capire una cosa, io non ho dovuto modificarmi per piacerle e questa cosa mi ha salvato la vita e mi ha fatto vedere le cose belle che c’erano in me. Questo è il motivo per il quale mi manca tanto, non ci siamo mai più separati e credo che sarà la donna della mia vita. Con lei costruirò una famiglia, sarà lei la mamma dei miei figli”.



Il loro è stato un colpo di fulmine. Si erano visti durante un aperitivo in un locale a Milano. “Mi era rimasta solo una polaroid di lei, il giorno seguente ho detto al mio amico Luca che avrei voluto conoscerla assolutamente, così mi sono messo alla ricerca di Deborah. Sono tornato nel bar dove ci siamo incontrati e ho chiesto di lei, un ragazzo mi ha dato il suo Instagram e a quel punto le ho scritto: ‘Riconosci almeno il fatto che ho fatto di tutto per cercarti’. Da lì è iniziato tutto”, racconta il naufrago.



Jeremias sembra un fiume in piena, la Blasi però lo interrompe, svelandogli che la fidanzata è lì in studio. I due si parlano, scoppiano a piangere. L’emozione prende il sopravvento. “Mi manchi da morire, tantissimo. Non volevo venire, ma quando ho sentito che volevi tornare a casa sono venuta per farti forza. Ti seguo sempre, sei bellissimo e sono straorgogliosa di te e del percorso che stai facendo”, gli dice Deborah. Jeremias sottolinea: “Sono contento che tu sia lì, così capiscono che non ce n’è per nessuna”. Fa riferimento alla bellezza della sua ragazza, di cui è letteralmente pazzo. Poi la rassicura “Ti amo. Non ti arrabbiare se mi vedi vicino ad altre ragazze, ho capito che tu sei l’amore, vedo le persone del sesso opposto senza malizia”. “Mi fido assolutamente”, replica la Togni.



gossip.it