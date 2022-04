“Il Posto Giusto”, quello che si deve sapere per trovare lavoro su Rai 3

Conduce Giampiero Marrazzo

Strategie per i colloqui di selezione, il percorso per trovare impiego e casi di imprenditoria giovanile. Sono questi alcuni degli argomenti dellla puntata di “Il Posto Giusto”, in onda domenica 3 aprile alle 13.00 su Rai 3 con la conduzione di Giampiero Marrazzo

Nel settimanale dedicato al mondo del lavoro, prodotto da Rai 3 in collaborazione con Anpal e Ministero del Lavoro, il formatore Fabrizio Dafano e l’orientatore Stefano Raia commenteranno veri colloqui di lavoro e indicheranno le strategie migliori da adottare di fronte a un selezionatore.



L’esperto di politiche del lavoro Romano Benini illustrerà le politiche attive dedicate alle aziende che intendono assumere giovani al di sotto dei 36 anni mentre Laura Ferrari, della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, farà il punto su come funziona un tipico percorso di accompagnamento all’impiego. La data journalist Simona Vanni fornirà i numeri più aggiornati su domanda e offerta di lavoro, con un focus sulla richiesta, da parte delle imprese, di diplomati con qualifica professionale.



Completeranno il racconto le storie di Valentina, che a meno di trent’anni è a capo di una startup innovativa, e David, giovanissimo imprenditore che ha deciso di produrre una linea di scarpe completamente riciclabili. L’informazione utile che strappa un sorriso è affidata come sempre al tutorial di Chiara De Antoni, che in questa puntata spiegherà come redigere un buon curriculum vitae.