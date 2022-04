I MeteoHereos si confermano in Ungheria su M2

Dopo gli ottimi risultati di stagione 1, il principale canale ungherese acquisterà anche stagione 2 dei MeteoHeroes. La notizia è questa: Mondo TV annuncia di aver raggiunto un’intesa preliminare per la messa in onda su M2, il principale canale free-to-air ungherese dedicato ai ragazzi, della seconda stagione dei MeteoHeroes, in corso di produzione. L’acquisizione della seconda stagione della serie coprodotta con MOPI segue l’acquisto della prima stagione solo un anno fa (cfr. comunicato stampa del 10 febbraio 2021) grazie agli ottimi risultati di audience raggiunti dal canale. L’intesa raggiunta un anno fa si è quindi confermata un apri-pista con il nuovo cliente che si presenta come il più importante canale televisivo ungherese nel target. Inoltre il rinnovo della fiducia del canale per il brand MeteoHeroes può rappresentare un traino per il licensing nel territorio grazie al lavoro dell’agenzia di licensing ELC.