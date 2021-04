Prossimamente, in Abruzzo, i casting del nuovo programma di Federico Fashion Style

Il nuovo programma di Real Time con Federico Fashion Style, noto parrucchiere già protagonista della fortunata trasmissione televisiva “Il salone delle meraviglie” ha scelto come tappa del suo tour Sante Marie e cerca donne “da trasformare in principesse”. L’hair stylist con il suo camper camper adibito a salone di bellezza sta girando l’Italia e non poteva fare a meno di arrivare anche in Abruzzo fermandosi proprio a Sante Marie. In vista della registrazione della puntata televisiva, che si terrà a giugno in un’area contingentata con staff e partecipanti rigorosamente tamponati, si cercano aspiranti principesse. La redazione sarà a Sante Marie giovedì 8 aprile per il casting di “Beauty bus”. Si cercano donne di Sante Marie e paesi limitrofi, dai 20 agli 80 anni, che sognano un autentico cambio look ma non possono permetterselo. Tutte le interessate potranno presentarsi, previa prenotazione, nella sala don Beniamino in piazza Aldo Moro dalle 10.30 alle 18. Per prenotarsi al casting è necessario contattare l’assessore Simonetta Lattanzi al numero 338.8189388 o la redazione al 3270137474.