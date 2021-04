Arriva la campagna #facciamoungolperlautismo con Antonio Giuliani, Georgia Viero, Roberta Pedrelli

Arriva la campagna #facciamoungolperlautismo, in collaborazione con AUTISTIC FC della SS Romulea, con Antonio Giuliani, Georgia Viero, Roberta Pedrelli pronti a lanciare messaggi solidali per tutto il mese di aprile. La campagna partirà in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo

“Rompere le barriere dell’autismo si può perché lo sport è universale e soprattutto inclusivo”. Questo è il motto che l’attore Antonio Giuliani e le conduttrici sportive Georgia Viero e Roberta Pedrelli hanno preso in prestito dalla sezione AUTISTIC FC della SS Romulea, la prima squadra di calcio inclusiva di Roma nata nel settembre 2015, per lanciare una campagna di sensibilizzazione, #facciamoungolperlautismo, con partenza prevista in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo (WAAD), fissata al 2 aprile di ogni anno, e che si articolerà per tutto il mese di aprile con una serie di messaggi solidali. L’edizione 2021 sarà organizzata anche in collaborazione con la A.S.D. Sportiva Savio S.r.l..

In questo giorno, riconosciuto a livello internazionale per incoraggiare gli Stati membri delle Nazioni Unite ad attivarsi per sensibilizzare riguardo alle persone dentro lo spettro dell’autismo, il trio composto da Giuliani, Viero, Pedrelli, prossimamente protagonista di una sitcom tv #LeTifose (le cui riprese ora sono ferme nel rispetto dei protocolli di sicurezza previsti dall’emergenza sanitaria), ha deciso di scendere in campo per testimoniare l’importanza di non arrendersi mai di fronte alle difficoltà perché lo sport è un’attività sociale che va difesa e può essere praticata da tutti con passione e senza alcuna distinzione.

La Viero, ideatrice del format tv, da sempre con Roberta Pedrelli si batte per quella parità di genere che vede le donne conquistare lentamente la propria metà campo, un tempo prerogativa maschile, e per questo insieme al celebre attore comico Giuliani è stata accolta l’idea di dare vita ad una campagna social da realizzare tramite alcuni video-messaggi proprio dal campo della SS Romulea SSD, situato a San Giovanni in Laterano. Per tutti lo slogan #facciamoungolperlautismo.