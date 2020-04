Ultimo appuntamento con “I Durrell – La mia famiglia e altri animali”

Con l’arrivo del Re della Grecia arriva al capitolo finale la serie

tratta dalla trilogia dello zoologo ed esploratore britannico Gerald Durrell

Venerdì 3 aprile 2020 ore 21.10 in prima tv assoluta su laF (Sky 135)

Le rocambolesche avventure della stravagante famiglia britannica emigrata a Corfù giungono al termine: il finale della quarta e ultima stagione de “I Durrell – La mia famiglia e altri animali”, tratta dalla celebre trilogia dello zoologo ed esploratore britannico Gerald Durrell, va in onda venerdì 3 aprile alle 21.10 in prima tv assoluta su laF (Sky 135).

In questi ultimi due episodi i Durrell sono chiamati a riunirsi e organizzarsi a dovere per l’arrivo a Corfù di un ospite speciale, il Re della Grecia; in onore del suo arrivo, decidono di mettere in scena una commedia scritta da Larry(Josh O’Connor). Nel frattempo, Gerry (Milo Parker) ha finalmente aperto il suo zoo e Leslie (Callum Woodhouse), amante dell’uniforme e della disciplina, riesce a entrare nei Boy Scout; Spiros (Alexis Georgoulis) invece, compreso che il suo matrimonio con Dimitra (Marina Aslanoglou) non può più andare avanti, decide di rivelare una volta per tutte quello che prova per Louisa (Keeley Hawes). L’isola, però, si rende conto che non può più ignorare gli echi della guerra incombente, così la famiglia Durrell deve prendere una decisione importante: restare a Corfù o tornare in Inghilterra?

Oltre agli attori protagonisti, nel corso delle quattro stagioni il cast ha vantato la presenza della leggendaria Leslie Caron (Un americano a Parigi, Papà Gambalunga, Gigi) nei panni della Contessa Mavrodaki, e quella di due attori italiani nel corso della terza: Luca Calvani (Le fate ignoranti, Sex and the City, To Rome with Love) che ha vestito i panni di Guido Ferrari, un ricco vedovo fuggito a Corfù insieme ai suoi figli, fra cui Paolo, interpretato da Sebastiano Kiniger (Il paradiso delle signore). In questa ultima stagione, invece, fra le novità spicca Miles Jupp (Harry Potter e l’Ordine della Fenice, The Crown) nei panni di Basil, il cugino di Louisa, che sembra nutrire dei sentimenti prima per la signora Durrell e poi per la moglie di Spiros, Dimitra.

Gerald Durrell, celebre naturalista, esploratore e zoologo, fondatore del Durrell Wildlife Conservation Trust e del Jersey Zoo per la salvaguardia delle specie in via di estinzione, con la sua trilogia ispirata alla sua infanzia a Corfù, edita in Italia da Adelphi, continua a incantare intere generazioni di bambini e adulti in tutto il mondo, anche grazie a questo adattamento televisivo di ITV trasmesso in esclusiva per l’Italia dalla TV di Feltrinelli.

Gli ultimi due episodi della quarta stagione de “I Durrell – La mia famiglia e altri animali”, prodotta da Sid Gentle Films, scritta da Simon Nye e diretta da Roger Goldby e Steve Barron, vanno in onda venerdì 3 aprile 2020 alle ore 21.10 in esclusiva su laF (Sky 135). Tutto il box set completo de I Durrell(stagioni 1-4) è disponibile su Sky on demand e Now TV.