Laura Cremaschi sospende il mutuo, si accende la polemica sul social: ‘Sfoderi orologi da 30/40mila euro e ti preoccupa la rata del mutuo?’

La showgirl pubblica la lettera ricevuta dalla banca dopo la sua richiesta

La 33enne polemizza con l’istituto di credito che ancora non le ha saputo rispondere

Laura Cremaschi sospende il mutuo, o meglio, chiede la sospensione delle rate. La banca, però, le risponde che al momento non può evadere subito la richiesta: dovrà aspettare. La showgirl bergamasca pubblica la lettera ricevuta dall’istituto di credito sul social e si arrabbia per i tempi lunghi: le sue parole accendono la polemica sul social.

Sono molti quelli che, in questo periodo di emergenza Coronavirus, costretti a una quarantena obbligata, non possono lavorare e quindi guadagnare. La crisi travolge le persone costrette all’isolamento. Le banche stanno ricevendo tante richieste di sospensione del mutuo, ci vuole tempo.

La banca le fa sapere che la sua richiesta sarà lavorata non appena verranno date disposizioni in merito. Laura Cremaschi amareggiata scrive: “L’Italia che non funziona mai, che non sa mai nulla! Che la burocrazia e la non chiarezza supera sempre ogni volontà! Nel mentre la rata già l’hanno scalata… ora vedremo quanto ci mettono a darci risposte certe! No chiacchiere! E voi, come siete messi?”.

Alcuni comprendono il momento di difficoltà, altri follower invece si scagliano contro di lei. “Scusa la domanda, sfoderi orologi da 30/40 mila euro e ti preoccupa la rata del mutuo”, scrive uno. E ancora: ”Proprio tu hai paura della rata del mutuo?!?!?! ah ah, allora la vita è na brioche”, “Con tutto il rispetto voi persone dello spettacolo siete le ultime a dover richiedere la sospensione del mutuo”.

Gossip.it